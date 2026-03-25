Лука Дончич – Тор, Айзейя Стюарт – Халк. Тайриз Макси провел параллели с героями «Мстителей» в НБА

Тайриз Макси сравнил игроков НБА с героями Marvel.

Разыгрывающий «Сиксерс» Тайриз Макси посетил шоу Джимми Фэллона. В одном из сегментов баскетболист провел параллели между игроками НБА и выбранными ведущим героями Marvel.

«Человек-паук – это я или Донован Митчелл . Мне он нравится. Должен был упомянуть себя. Он простой парень, учится в школе. А ночью борется с преступностью, потому что он искренний. Это похоже на меня.

Железный человек – Шэй Гилджес-Александер . Как он одевается, «троллит» в соцсетях. Очень веселый.

Халк – это должен быть Айзейя Стюарт. Человек, который гоняется за Леброном, должен быть Халком. Неудержим, когда разозлится.

Капитан Америка – Леброн Джеймс , видимо. Он особенный, как и все, что он делает. Как было на Олимпиаде, он был лидером той команды.

Тор – Лука Дончич, на мой взгляд. Его не просто так зовут Лука Мэджик. Только он может делать некоторые вещи. С Тором было так же. Лука отличный игрок и замечательный человек», – рассказал Макси.