  • Лука Дончич – Тор, Айзейя Стюарт – Халк. Тайриз Макси провел параллели с героями «Мстителей» в НБА
Лука Дончич – Тор, Айзейя Стюарт – Халк. Тайриз Макси провел параллели с героями «Мстителей» в НБА

Тайриз Макси сравнил игроков НБА с героями Marvel.

Разыгрывающий «Сиксерс» Тайриз Макси посетил шоу Джимми Фэллона. В одном из сегментов баскетболист провел параллели между игроками НБА и выбранными ведущим героями Marvel.

«Человек-паук – это я или Донован Митчелл. Мне он нравится. Должен был упомянуть себя. Он простой парень, учится в школе. А ночью борется с преступностью, потому что он искренний. Это похоже на меня.

Железный человек – Шэй Гилджес-Александер. Как он одевается, «троллит» в соцсетях. Очень веселый.

Халк – это должен быть Айзейя Стюарт. Человек, который гоняется за Леброном, должен быть Халком. Неудержим, когда разозлится.

Капитан Америка – Леброн Джеймс, видимо. Он особенный, как и все, что он делает. Как было на Олимпиаде, он был лидером той команды.

Тор – Лука Дончич, на мой взгляд. Его не просто так зовут Лука Мэджик. Только он может делать некоторые вещи. С Тором было так же. Лука отличный игрок и замечательный человек», – рассказал Макси.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Шоу Джимми Фэллона, соцсети Oh No He Didn’t
железный человек - Микал Бриджес. У него же действующий рекорд по матчам подряд)
С 2018 Леброн это Танос, чего уж там. Какой там Энтони Маки)
Ответ фанат баскетбола
С 2018 Леброн это Танос, чего уж там. Какой там Энтони Маки)
Танос - это Эмбиид. Пополам сыгранных и пропущенных матчей.
Вемби-слендермен)
Какие ж эти амеры тупыыые, дальше комиксов и суперидиотов мысль не идёт, за ней пустота
