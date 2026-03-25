Билл Симмонс о ценности Виктора Вембаньямы: «5 первых пиков этого драфта»
Билл Симмонс порассуждал о стоимости Виктора Вембаньямы.
Форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма претендует на награды DPOY и MVP на третий год в НБА. Обозреватель Билл Симмонс порассуждал о его гипотетической ценности в рамках мысленного эксперимента.
«Что лучше, Вембаньяма или 2 первых пика этого драфта? С большим отрывом Вемби.
3 первых выбора? Все еще Вемби. 4? Я все еще предпочитаю Вемби.
Правильный ответ – 5 первых пиков. Даррин Питерсон и Дариус Эйкафф. Калеб Уилсон, Эй Джей Дибанца и Кэмерон Бузер. У меня целая стартовая пятерка. Над этим уже придется задуматься», – посмеялся Симмонс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Ringer
2 комментария
Вембаньяма скорее травмируется, чем эти пятеро или даже двое из них
Тут слишком подлизался, лол.
