Билл Симмонс о ценности Виктора Вембаньямы: «5 первых пиков этого драфта»

Билл Симмонс порассуждал о стоимости Виктора Вембаньямы.

Форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма претендует на награды DPOY и MVP на третий год в НБА. Обозреватель Билл Симмонс порассуждал о его гипотетической ценности в рамках мысленного эксперимента.

«Что лучше, Вембаньяма или 2 первых пика этого драфта? С большим отрывом Вемби.

3 первых выбора? Все еще Вемби. 4? Я все еще предпочитаю Вемби.

Правильный ответ – 5 первых пиков. Даррин Питерсон и Дариус Эйкафф. Калеб Уилсон, Эй Джей Дибанца и Кэмерон Бузер. У меня целая стартовая пятерка. Над этим уже придется задуматься», – посмеялся Симмонс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Ringer
Калеб Уилсон
Даррин Питерсон
Эй Джей Дибанца
Кэмерон Бузер
Вембаньяма скорее травмируется, чем эти пятеро или даже двое из них
Тут слишком подлизался, лол.
