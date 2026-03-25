1

«Ладно, ты победил». Тайриз Макси рассказал о соревновательном духе Леброна Джеймса

Тайриз Макси поделился забавной историей об отношениях с Леброном Джеймсом.

Двукратный участник Матча всех звезд разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси проводит 6-й сезон в НБА. Защитник рассказал об отношениях с Леброном Джеймсом.

«Мы достаточно близки. Летом тренируемся вместе в шесть часов утра.

В первый раз я приехал в 5:40 – 5:45. Был первым. Дальше он появился в 5:30. Я – в 5:15. Последний раз он заявился в 5 утра. Когда я зашел в зал, он уже был весь потный. «Ладно, ты победил» – посмеялся Макси на шоу Джимми Фэллона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Tonight Show
logoЛеброн Джеймс
logoФиладельфия
logoЛейкерс
logoНБА
logoТайриз Макси
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
"Сынки..." - подумал Джимми Батлер, приезжавший в 3-00.
