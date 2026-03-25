«Ладно, ты победил». Тайриз Макси рассказал о соревновательном духе Леброна Джеймса
Тайриз Макси поделился забавной историей об отношениях с Леброном Джеймсом.
Двукратный участник Матча всех звезд разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси проводит 6-й сезон в НБА. Защитник рассказал об отношениях с Леброном Джеймсом.
«Мы достаточно близки. Летом тренируемся вместе в шесть часов утра.
В первый раз я приехал в 5:40 – 5:45. Был первым. Дальше он появился в 5:30. Я – в 5:15. Последний раз он заявился в 5 утра. Когда я зашел в зал, он уже был весь потный. «Ладно, ты победил» – посмеялся Макси на шоу Джимми Фэллона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Tonight Show
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
"Сынки..." - подумал Джимми Батлер, приезжавший в 3-00.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем