Коби Уайт: «Никогда не играл в настолько опасной команде»
Коби Уайт поделился впечатлениями от выступления за «Хорнетс».
Защитник Коби Уайт провел 7 сезонов в «Чикаго», поиграв за разные версии состава «Буллз». Уайт поделился впечатлениями от перехода в «Шарлотт», которые резко спрогрессировали в нынешнем чемпионате.
«Никогда не выступал за такую опасную команду.
Игра может идти на встречных курсах, а потом мы уходим в рывок. Поднимаешь голову – а там «+20», потом «+30». Главное для меня – взрывной характер команды. Но мы стали лучше удерживать это преимущество, использовать его и дальше. Это тоже очень впечатляет», – рассказал защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
