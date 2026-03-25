Коби Уайт: «Никогда не играл в настолько опасной команде»

Коби Уайт поделился впечатлениями от выступления за «Хорнетс».

Защитник Коби Уайт провел 7 сезонов в «Чикаго», поиграв за разные версии состава «Буллз». Уайт поделился впечатлениями от перехода в «Шарлотт», которые резко спрогрессировали в нынешнем чемпионате.

«Никогда не выступал за такую опасную команду.

Игра может идти на встречных курсах, а потом мы уходим в рывок. Поднимаешь голову – а там «+20», потом «+30». Главное для меня – взрывной характер команды. Но мы стали лучше удерживать это преимущество, использовать его и дальше. Это тоже очень впечатляет», – рассказал защитник.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Коби Уайта, соцсети r/CharlotteHornets
