1

Джарретт Аллен тренируется в полный контакт и вернется в ближайших матчах

Джарретт Аллен близок к выходу на площадку.

Центровой «Кливленда» Джарретт Аллен не играет с начала марта из-за травмы колена. Главный тренер Кенни Эткинсон поделился позитивными новостями по поводу баскетболиста.

«Он входит в игровую форму в последние дни, положительный тренд. Вчера наблюдал за его тренировкой на паркете, в полный контакт. Мы на последней стадии готовности, думаю, что он вернется во время следующей пары матчей», – рассказал специалист.

Аллен набирал 15,3 очка, 8,5 подбора, 1,9 передачи и 1 перехват в среднем в 51 матче нынешнего чемпионата.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
logoКливленд
logoДжарретт Аллен
logoНБА
logoКенни Эткинсон
травмы
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ура, там и Мобли восстановил форму. И Струс неожиданно вернулся в хорошей форме. Шанс есть взять восток — тем более скорее всего попадут на детройт( по мне Бостон и Нью-Йорк сильнее)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
