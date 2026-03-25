Боунс Хайлэнд: «Омерзительно играл в обороне в начале карьеры, сейчас работаю именно над этим»

Боунс Хайлэнд рассказал о своих основных задачах.

25-летний защитник Боунс Хайлэнд (188 см) был выбран 26-м на драфте-2021 НБА и выступает уже за третий клуб («Миннесота») в своей карьере. Хайлэнда спросили о прогрессе игры в обороне.

«Честно говоря, омерзительно играл в защите в начале карьеры. Сейчас работаю именно над этим, стараюсь научиться лучше действовать в обороне. Это наиболее реальный способ получать время на площадке. В лиге огромное количество талантливых «скореров», так что нужно хорошо показывать себя на обеих сторонах площадки, нельзя быть односторонним специалистом. Если у тебя рост не за 2 метра с лишним. В этом случае дорога упрощается.

В лиге тяжело сохранять свое место. Пытаюсь найти необходимые элементы: перехваты, помехи передачам, лучше использовать свой размах рук (208 cм)», – заключил баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэйна Мура
Да ты и в целом вёл себя как избалованный болван. Если не возьмешься за ум - вылетишь из лиги, как Кэм Томас. Тебе повезло, что Коннелли тебя на драфте взял и даёт шанс даже в другой команде
Рядом с Айо должен поднатаскаться в азах обороны, как тот в свое время учился у Карузо
