  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
4

Чарльз Баркли о конфликте Мозли и Банкеро: «Эти парни зарабатывают огромные деньги. Если ты им не нравишься, тебя уволят»

Чарльз Баркли ожидает тренерскую перестановку в «Мэджик».

Член Зала славы, эксперт Чарльз Баркли ожидает скорого увольнения главного тренера «Орландо» Джамала Мозли, у которого напряженные отношения с лидером команды Паоло Банкеро.

«В НБА вы толком даже не можете быть тренером для этих парней. Они зарабатывают огромные деньги. Если ты им не нравишься, тебя просто уволят. Это распространяется на всех в лиге.

Я толком и не смотрю «Орландо». Стараюсь смотреть только хороший баскетбол. Но в данном случае это необязательно. И без того заметно, что тренер не ладит с игроком, с Паоло Банкеро. А значит, тренер может начинать собирать вещи. Банкеро – сильный игрок, в ближайшие пару лет он заработает 50, 60, 70 миллионов долларов. А вот тот, кто зарабатывает меньше всех – Джамал Мосли – может паковать чемоданы.

У игроков сейчас столько власти. С ума сойти, странная ситуация. На этих парнишек и покричать больше нельзя», – считает 63-летний Баркли.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Dan Patrick Show
logoНБА
logoДжамал Мозли
logoЧарльз Баркли
logoПаоло Банкеро
logoОрландо
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Согласен, что Мозли могут уволить ради душевного спокойствия главной звезды. Но если после этого Банкеро не обеспечит высокие результаты в ближайшие 2 сезона, то выпрут уже его. Он не относится к категории неприкасаемых звёзд - Йокич, Шей, Вемба... чуть не написал Дончич, но не стал)
Немного не в тему новости …
А ведь прогноз Баркли о Хорнетс в ПО потихоньку сбывается !!!😜😜😜
Банкеро да, сильный игрок, но никак не франчайз команды
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
