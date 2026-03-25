Чарльз Баркли о конфликте Мозли и Банкеро: «Эти парни зарабатывают огромные деньги. Если ты им не нравишься, тебя уволят»

Чарльз Баркли ожидает тренерскую перестановку в «Мэджик».

Член Зала славы, эксперт Чарльз Баркли ожидает скорого увольнения главного тренера «Орландо» Джамала Мозли, у которого напряженные отношения с лидером команды Паоло Банкеро.

«В НБА вы толком даже не можете быть тренером для этих парней. Они зарабатывают огромные деньги. Если ты им не нравишься, тебя просто уволят. Это распространяется на всех в лиге.

Я толком и не смотрю «Орландо». Стараюсь смотреть только хороший баскетбол. Но в данном случае это необязательно. И без того заметно, что тренер не ладит с игроком, с Паоло Банкеро. А значит, тренер может начинать собирать вещи. Банкеро – сильный игрок, в ближайшие пару лет он заработает 50, 60, 70 миллионов долларов. А вот тот, кто зарабатывает меньше всех – Джамал Мосли – может паковать чемоданы.

У игроков сейчас столько власти. С ума сойти, странная ситуация. На этих парнишек и покричать больше нельзя», – считает 63-летний Баркли.