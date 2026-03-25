Кармело Энтони о «Мартовском безумии»: «Ставлю на Аризону»

Кармело Энтони спрогнозировал чемпиона NCAA.

Прославленный игрок НБА Кармело Энтони считает Аризону с Брайсом Джеймсом в составе основным фаворитом на завоевание титула в NCAA

«Ставлю на Аризону. У этой команды сильный и глубокий состав.

У ребят практически нет слабых мест, они отлично подготовлены. Тренерский штаб на высоте. Есть все составляющие успеха. Их будет трудно обыграть», – заявил Энтони.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony
А я бы на Мичиган поставил. У них состав очень разносторонний и сбалансированный почти без слабых мест. Мара, Лендеборг и Морез Джонсон всех задавят ростом и мощью. Разве что защитники у них не топовые, просто неплохие.
P.S: но против Алабамы будет нелегко, если у них полетит, как с Texas Tech.
Аризону смотрел против Юты Стейт: это не игра, а какие-то мучения. Всего 39% с игры, выиграли только за счет подборов в атаке и 39 штрафных против 11 у соперника. Из всей Аризоны только Бёррис нравится.
Еще хорошие шансы у Айовы Стейт и Хьюстона.
Жду апсет от Калипари
Хочется увидеть историю "золушки" в этом розыгрыше - подвигов от каких-нибудь Iowa Hawkeyes.
Ну или пусть Хьюстон - думаю, Сэмпсон заслужил триумфа по совокупности.
Ответ malinin
Техас (11-й номер) уже нормально пошумел: еле-еле пролез через квалификацию, одолев NC State с разницей в 2 очка. А потом обыграли Бригам Янг с Дибанцей и 3-й номер посева Гонзагу. Если они еще и Пердью грохнут, то будет вообще фантастика.
