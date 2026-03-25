Кармело Энтони о «Мартовском безумии»: «Ставлю на Аризону»

Кармело Энтони спрогнозировал чемпиона NCAA.

Прославленный игрок НБА Кармело Энтони считает Аризону с Брайсом Джеймсом в составе основным фаворитом на завоевание титула в NCAA .

«Ставлю на Аризону. У этой команды сильный и глубокий состав.

У ребят практически нет слабых мест, они отлично подготовлены. Тренерский штаб на высоте. Есть все составляющие успеха. Их будет трудно обыграть», – заявил Энтони.