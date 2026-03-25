Кармело Энтони о «Мартовском безумии»: «Ставлю на Аризону»
Кармело Энтони спрогнозировал чемпиона NCAA.
Прославленный игрок НБА Кармело Энтони считает Аризону с Брайсом Джеймсом в составе основным фаворитом на завоевание титула в NCAA.
«Ставлю на Аризону. У этой команды сильный и глубокий состав.
У ребят практически нет слабых мест, они отлично подготовлены. Тренерский штаб на высоте. Есть все составляющие успеха. Их будет трудно обыграть», – заявил Энтони.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
P.S: но против Алабамы будет нелегко, если у них полетит, как с Texas Tech.
Аризону смотрел против Юты Стейт: это не игра, а какие-то мучения. Всего 39% с игры, выиграли только за счет подборов в атаке и 39 штрафных против 11 у соперника. Из всей Аризоны только Бёррис нравится.
Еще хорошие шансы у Айовы Стейт и Хьюстона.
Ну или пусть Хьюстон - думаю, Сэмпсон заслужил триумфа по совокупности.