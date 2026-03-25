Отказ Леброна Джеймса от борьбы за клуб в Лас-Вегасе может быть связан с проектом альтернативной лиги

Появилась новая информация о возможных деловых интересах Леброна Джеймса.

Деловой партнер и представитель Леброна Джеймса Мэверик Картер, входящий в деловую группу Fenway Sports Group, в прошлом году консультировал группу инвесторов по вопросу организации альтернативной НБА баскетбольной лиги в США, однако в определенный момент заявил, что прекратил работу над этим проектом. К нынешнему моменту Картер неожиданно вошел в состав совета директоров новой организации.

Project B, как предварительно называется турнир, намерен начать с «продления карьер известных игроков», а потом начать заманивать баскетболистов за счет высоких доходов и долей в лиге. Соревнования начнутся следующей осенью, будут проходить с ноября по апрель и пересекаться с расписанием НБА.

Женская часть лиги уже подтвердила участие Ннеки Огвумике, Алиссы Томас, Джуэлл Лойд и Софи Каннингем.

Партнерский статус Леброна Джеймса пока не подтвержден.

«На данный момент у нас не было разговоров», – прокомментировал возможное сотрудничество со звездным форвардом сооснователь лиги Грэйди Бернетт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
