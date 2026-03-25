Дерон Уильямс о Кобе и Леброне: «Я играл с обоими. Решающий бросок доверил бы Брайанту»

Экс-одноклубник Леброна и Кобе признался, кому бы доверил решающий бросок.

Экс-игрок НБА и сборной США Дерон Уильямс рассказал о различиях между Кобе Брайантом и Леброном Джеймсом.

«У обоих невероятный подход к работе, трудовая дисциплина. Оба вкалывали. Но сами по себе они разные. У Кобе был примерно такой менталитет: он сам по себе, сосредоточен, делает свое дело. Леброн – более легкомысленный, чуть проще ко всему относится. Той нашей команде нужны были оба. Нам нужны были качества обоих в сборной. Хотя скажу, что Леброн тоже умел сосредоточиться.

Я играл с обоими. Если от меня требуется отдать мяч кому-то, чтобы он исполнил решающий бросок, я выберу Кобе», – заявил Уильямс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
а если начать думать, то отдашь Леброну.

Самые напряженные моменты (Плей-офф, последние 24 секунды)
Это самый строгий критерий: броски на победу или сравнение счета в концовке.
· Леброн Джеймс: 7 из 17 (41.2%)
· Коби Брайант: 7 из 28 (25.0%)
Вывод: В плей-офф, когда игра висит на волоске, шанс, что Леброн забросит, почти в два раза выше, чем у Коби.
Ответ quznez
а если начать думать, то отдашь Леброну. Самые напряженные моменты (Плей-офф, последние 24 секунды) Это самый строгий критерий: броски на победу или сравнение счета в концовке. · Леброн Джеймс: 7 из 17 (41.2%) · Коби Брайант: 7 из 28 (25.0%) Вывод: В плей-офф, когда игра висит на волоске, шанс, что Леброн забросит, почти в два раза выше, чем у Коби.
Факт
Плюс если именно решающий, последний бросок (баззер на победу), то у Леброна в 5 раз больше попаданий, да и вообще больше чем у Джордана, Кобе, Карри, Йокича вместе взятых
Но тупенькие хейтеры не хотят снимать розовые очки и пишут "ЛеЧок"
Ответ quznez
а если начать думать, то отдашь Леброну. Самые напряженные моменты (Плей-офф, последние 24 секунды) Это самый строгий критерий: броски на победу или сравнение счета в концовке. · Леброн Джеймс: 7 из 17 (41.2%) · Коби Брайант: 7 из 28 (25.0%) Вывод: В плей-офф, когда игра висит на волоске, шанс, что Леброн забросит, почти в два раза выше, чем у Коби.
Дерон же не уточнил хочет он победить или нет :) Он просто доверит бросок Кобе, ок, а те кто хочет победить выберут Джеймса, вот и всё.
А если поменять вопрос: кого бы ты выбрал чтобы сыграть против более сильной команды и вообще привести себя в ситуацию решающего броска?

У Кобе были долгие и сильные традиции набора 40 очков за матч при win rate ниже 50%.
Кобе его и спрашивать бы не стал, а Леброн обменял бы.
