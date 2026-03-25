Дерон Уильямс о Кобе и Леброне: «Я играл с обоими. Решающий бросок доверил бы Брайанту»

Экс-одноклубник Леброна и Кобе признался, кому бы доверил решающий бросок.

Экс-игрок НБА и сборной США Дерон Уильямс рассказал о различиях между Кобе Брайантом и Леброном Джеймсом .

«У обоих невероятный подход к работе, трудовая дисциплина. Оба вкалывали. Но сами по себе они разные. У Кобе был примерно такой менталитет: он сам по себе, сосредоточен, делает свое дело. Леброн – более легкомысленный, чуть проще ко всему относится. Той нашей команде нужны были оба. Нам нужны были качества обоих в сборной. Хотя скажу, что Леброн тоже умел сосредоточиться.

Я играл с обоими. Если от меня требуется отдать мяч кому-то, чтобы он исполнил решающий бросок, я выберу Кобе», – заявил Уильямс.