Дерон Уильямс о Кобе и Леброне: «Я играл с обоими. Решающий бросок доверил бы Брайанту»
Экс-одноклубник Леброна и Кобе признался, кому бы доверил решающий бросок.
Экс-игрок НБА и сборной США Дерон Уильямс рассказал о различиях между Кобе Брайантом и Леброном Джеймсом.
«У обоих невероятный подход к работе, трудовая дисциплина. Оба вкалывали. Но сами по себе они разные. У Кобе был примерно такой менталитет: он сам по себе, сосредоточен, делает свое дело. Леброн – более легкомысленный, чуть проще ко всему относится. Той нашей команде нужны были оба. Нам нужны были качества обоих в сборной. Хотя скажу, что Леброн тоже умел сосредоточиться.
Я играл с обоими. Если от меня требуется отдать мяч кому-то, чтобы он исполнил решающий бросок, я выберу Кобе», – заявил Уильямс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
Самые напряженные моменты (Плей-офф, последние 24 секунды)
Это самый строгий критерий: броски на победу или сравнение счета в концовке.
· Леброн Джеймс: 7 из 17 (41.2%)
· Коби Брайант: 7 из 28 (25.0%)
Вывод: В плей-офф, когда игра висит на волоске, шанс, что Леброн забросит, почти в два раза выше, чем у Коби.
Плюс если именно решающий, последний бросок (баззер на победу), то у Леброна в 5 раз больше попаданий, да и вообще больше чем у Джордана, Кобе, Карри, Йокича вместе взятых
Но тупенькие хейтеры не хотят снимать розовые очки и пишут "ЛеЧок"
У Кобе были долгие и сильные традиции набора 40 очков за матч при win rate ниже 50%.