0

Джейлен Браун о 29% из-за дуги у Тейтума: «Верю в него»

Джейлен Браун поддержал Тейтума на фоне низкого процента попаданий.

Ведущий игрок «Селтикс» в нынешнем сезоне Джейлен Браун отреагировал на низкий процент реализации 3-очковым у недавно вернувшегося в строй Джейсона Тейтума.

В 8 матчах форвард попадает 29% из-за дуги, набирая 19,1 очка в среднем.

«В его случае сложно пройти этот путь без взлетов и падений. Полностью верю в него, полностью верю в команду.

Нам нужно оставаться вместе и правильно реагировать на вызовы», – поделился Браун.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
logoБостон
logoНБА
logoДжейсон Тейтум
logoДжейлен Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Пирс – Джейлену Брауну: «Просто продолжай играть, не слушай СМИ»
23 марта, 15:49
«Миннесота» прервала 18-матчевую серию поражений в Бостоне, длившуюся с 2005 года
23 марта, 06:26
Кендрик Перкинс: «Джейлен Браун и Джейсон Тейтум готовы идти в финал НБА»
19 марта, 09:34
Джейлен Браун поднялся в Топ-10 самых результативных игроков в истории «Бостона»
19 марта, 08:10Фото
Рекомендуем
Главные новости
Патрик Беверли: «Дэмиан Лиллард не заслужил места в Зале славы»
12 минут назад
Единая лига ВТБ. «Автодор» встречается с МБА-МАИ, «Самара» принимает «Локомотив-Кубань»
21 минуту назадLive
Этторе Мессина: «Хочу, чтобы НБА пришла в Европу. Идеальный вариант – слияние с Евролигой»
36 минут назад
Совет управляющих НБА одобрил запуск расширения до 32 команд, новые клубы появятся в Лас-Вегасе и Сиэтле
53 минуты назад
Майлз Макбрайд прогрессирует в восстановлении и близок к возвращению
сегодня, 14:46
Беннедикт Матурин вернется в состав «Клипперс» на матч с «Торонто»
сегодня, 13:58
Пол Пирс: «Потолок «Лейкерс» в плей-офф – второй раунд»
сегодня, 13:46
Диллон Брукс и Марк Уильямс вернутся в строй на следующей неделе
сегодня, 13:28
Айзейя Томас: «Признаю и 70 очков Девина Букера против нас, и 83 очка Бэма Адебайо»
сегодня, 11:59
Евролига. «Баскония» встретится с «Црвеной Звездой»
сегодня, 11:47
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 27 очков Бентли помогли УГМК победить «Енисей», «Надежда» выиграла у московского «Динамо»
3 минуты назадLive
«Бруклин» подписал с Малакаем Смитом второй 10-дневный контракт
сегодня, 14:22
«Альба» планирует построить арену стоимостью более 100 миллионов евро, которая будет соответствовать стандартам НБА
сегодня, 13:12
Адриатическая лига. «Клуж» примет «Цедевиту-Олимпию»
сегодня, 11:48
Чемпионат Греции. ПАОК сыграет с «Миконосом»
сегодня, 11:47
Богданович, Экзам, Ловернь, Веселы и Аврамович – среди целей «Партизана» в межсезонье
сегодня, 10:10
«Панатинаикос» вернул Янниса Кузелоглу из «Марусси» после расставания с Ришоном Холмсом
сегодня, 09:50
Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Маккаби»: «В Евролиге нельзя играть только 20 минут»
вчера, 20:41
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» выиграл у КРКА
вчера, 20:06
Мартинас Эходас подписал контракт с «Ритасом» после расторжения соглашения с «Альбой»
вчера, 16:14Фото
Рекомендуем