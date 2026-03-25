Джейлен Браун о 29% из-за дуги у Тейтума: «Верю в него»

Джейлен Браун поддержал Тейтума на фоне низкого процента попаданий.

Ведущий игрок «Селтикс» в нынешнем сезоне Джейлен Браун отреагировал на низкий процент реализации 3-очковым у недавно вернувшегося в строй Джейсона Тейтума.

В 8 матчах форвард попадает 29% из-за дуги, набирая 19,1 очка в среднем.

«В его случае сложно пройти этот путь без взлетов и падений. Полностью верю в него, полностью верю в команду.

Нам нужно оставаться вместе и правильно реагировать на вызовы», – поделился Браун.