Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 27 очков Бентли помогли УГМК победить «Енисей», «Надежда» выиграла у московского «Динамо»

Сегодня в рамках плей-офф женской Премьер-лиги пройдут три матча.

27 очков Александрии Бентли помогли УГМК обыграть «Енисей» и пробиться в полуфинал. «Надежда » взяла верх над московским «Динамо» и также прошла в следующий этап. Женщины Премьер-лига 1/4 финала (до двух побед) Вторые матчи Енисей – УГМК – 62:83 (15:19, 18:19, 16:18, 13:27) ЕНИСЕЙ : Левенкова (16), Родионова (12) УГМК : Бентли (27 + 4 передачи + 4 подбора), Ногич (15 + 5 подборов), Клюндикова (12 + 9 подборов) 25 марта . 15.00 УГМК выиграл серию – 2-0. Динамо Москва – Надежда – 64:81 (20:28, 24:12, 9:26, 11:15) ДИНАМО М : Маккарти-Уильямс (20), Кузнецова (9) НАДЕЖДА : Беверли Келли (22 + 4 передачи), Зоткина (14 + 6 подборов), Комарова (10 + 6 подборов), Пашковская (10) 25 марта . 17.00 «Надежда» выиграл серию – 2-0. Спарта энд К – Ника 25 марта . 18.00 «Ника » ведет – 1-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.