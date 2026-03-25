  Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 27 очков Бентли помогли УГМК победить «Енисей», «Надежда» выиграла у московского «Динамо»
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 27 очков Бентли помогли УГМК победить «Енисей», «Надежда» выиграла у московского «Динамо»

Сегодня в рамках плей-офф женской Премьер-лиги пройдут три матча.

27 очков Александрии Бентли помогли УГМК обыграть «Енисей» и пробиться в полуфинал.

«Надежда» взяла верх над московским «Динамо» и также прошла в следующий этап.

Женщины

Премьер-лига

1/4 финала (до двух побед)

Вторые матчи

Енисей – УГМК – 62:83 (15:19, 18:19, 16:18, 13:27)

ЕНИСЕЙ: Левенкова (16), Родионова (12)

УГМК: Бентли (27 + 4 передачи + 4 подбора), Ногич (15 + 5 подборов), Клюндикова (12 + 9 подборов)

25 марта. 15.00

УГМК выиграл серию – 2-0.

Динамо Москва – Надежда – 64:81 (20:28, 24:12, 9:26, 11:15)

ДИНАМО М: Маккарти-Уильямс (20), Кузнецова (9)

НАДЕЖДА: Беверли Келли (22 + 4 передачи), Зоткина (14 + 6 подборов), Комарова (10 + 6 подборов), Пашковская (10)

25 марта. 17.00

«Надежда» выиграл серию – 2-0.

Спарта энд К – Ника

25 марта. 18.00

«Ника» ведет – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
