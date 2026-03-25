Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 27 очков Бентли помогли УГМК победить «Енисей», «Надежда» выиграла у московского «Динамо»
27 очков Александрии Бентли помогли УГМК обыграть «Енисей» и пробиться в полуфинал.
«Надежда» взяла верх над московским «Динамо» и также прошла в следующий этап.
Женщины
Премьер-лига
1/4 финала (до двух побед)
Вторые матчи
Енисей – УГМК – 62:83 (15:19, 18:19, 16:18, 13:27)
ЕНИСЕЙ: Левенкова (16), Родионова (12)
УГМК: Бентли (27 + 4 передачи + 4 подбора), Ногич (15 + 5 подборов), Клюндикова (12 + 9 подборов)
25 марта. 15.00
УГМК выиграл серию – 2-0.
Динамо Москва – Надежда – 64:81 (20:28, 24:12, 9:26, 11:15)
ДИНАМО М: Маккарти-Уильямс (20), Кузнецова (9)
НАДЕЖДА: Беверли Келли (22 + 4 передачи), Зоткина (14 + 6 подборов), Комарова (10 + 6 подборов), Пашковская (10)
25 марта. 17.00
«Надежда» выиграл серию – 2-0.
Спарта энд К – Ника
25 марта. 18.00
«Ника» ведет – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.