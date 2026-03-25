Тим Макмэн: «60 очков Дончича впечатлили меня больше, чем 83 очка Адебайо»

Эксперт считает 60 очков Дончича более ценными, чем рекорд Адебайо.

Аналитик ESPN Тим Макмэн признался, что его не впечатлил 83-очковый перфоманс центрового «Хит» Бэма Адебайо в матче с «Уизардс».

По словам журналиста, 60 очков защитника «Лейкерс » Луки Дончича в недавнем победном матче с «Майами » выглядели «более впечатляюще».

«Простите, но 60 очков Дончича – это было более впечатляюще, чем 83 очка Бэма в матче с командой, которая намеренно проигрывала. Из 60 очков Дончича ровно все 60 были необходимы для победы в матче, который состоялся спустя 21-22 часа на второй день бэк-ту-бэка. В игре против команды, которая пытается попасть в плей-офф.

Я никогда, никогда, никогда больше не хочу слышать о пресловутой культуре «Майами», профессионализме и всей этой ерунде, потому что это было самое откровенное набивание статистики, которое я когда-либо видел», – поделился Макмэн.