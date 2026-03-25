Стивен Эй Смит: «Самую серьезную заявку на звание величайшего игрока Леброн делает в этом сезоне»

Стивен Эй Смит считает, что Леброн укрепляет позиции, несмотря на сложный сезон.

Телеведущий Стивен Эй Смит выразил восхищение универсальностью и лидерскими качествами форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, подчеркнув, что 41-летний баскетболист продолжает вести команду к победам, не стремясь привлекать внимание публики и быть в лидерах по статистике.

Журналист утверждает, что эти качества делают более весомыми позиции Джеймса в споре о том, кто является лучшим игроком всех времен.

«Человеку 41 год. Он проводит 23-й сезон. Он 10 раз выходил в финал НБА. Он четырехкратный чемпион и четырехкратный MVP лиги. Баскетбольный гений. Если кто и сможет найти себя в нынешних условиях, то это именно он.

Майкл Джордан – мой лучший игрок всех времен, тут все понятно. Черт возьми, никаких изменений быть в этом вопросе не может. Но, несмотря на все это, самую серьезную заявку на звание величайшего игрока Леброн делает в этом сезоне. Он выглядит просто фантастически.

Реальность такова, что Джеймс находит множество способов обыграть соперников. Он делает все возможное, чтобы «Лейкерс» выигрывали баскетбольные матчи», – считает Стивен Эй.