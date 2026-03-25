Никола Йокич оформил крупный трипл-дабл (23+17+17) в победной игре с «Финиксом»
Никола Йокич снова отличился в матче с «Санз».
Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич привел свою команду к трудной победе над «Финиксом» в гостях – 125:123.
Йокич оформил свой 29-й трипл-дабл в нынешнем сезоне уже в 3-й четверти. Всего на его счету 23 очка, 17 подборов и 17 передач (повторение личного рекорда сезона).
Серб реализовал 9 из 16 бросков с игры и 5 из 7 с линии.
Победный двухочковый за 11,8 секунды до конца матча также на его счету.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Материалы по теме
Рекомендуем
Рекомендуем
если бы не судейки, была бы проще. Хотя тактика Адельмана тоже была идиотской