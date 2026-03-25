Никола Йокич оформил крупный трипл-дабл (23+17+17) в победной игре с «Финиксом»

Никола Йокич снова отличился в матче с «Санз».

Сербский центровой «Денвера » Никола Йокич привел свою команду к трудной победе над «Финиксом » в гостях – 125:123.

Йокич оформил свой 29-й трипл-дабл в нынешнем сезоне уже в 3-й четверти. Всего на его счету 23 очка, 17 подборов и 17 передач (повторение личного рекорда сезона).

Серб реализовал 9 из 16 бросков с игры и 5 из 7 с линии.

Победный двухочковый за 11,8 секунды до конца матча также на его счету.