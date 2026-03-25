Никола Йокич оформил крупный трипл-дабл (23+17+17) в победной игре с «Финиксом»

Никола Йокич снова отличился в матче с «Санз».

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич привел свою команду к трудной победе над «Финиксом» в гостях – 125:123.

Йокич оформил свой 29-й трипл-дабл в нынешнем сезоне уже в 3-й четверти. Всего на его счету 23 очка, 17 подборов и 17 передач (повторение личного рекорда сезона).

Серб реализовал 9 из 16 бросков с игры и 5 из 7 с линии.

Победный двухочковый за 11,8 секунды до конца матча также на его счету.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
> к трудной победе

если бы не судейки, была бы проще. Хотя тактика Адельмана тоже была идиотской
Ответ Николай Йокич MVP
трипл вообще то!
люди уже привыкли. их надо удивить, сделав пентупл)
Модель кроссовок интересная :)
