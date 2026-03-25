Ник Райт считает, что Вембаньяма не входит в Топ-10 игроков НБА по игре в атаке
Эксперт назвал десять игроков, которые превосходят Вембаньяму в атаке.
Эксперт Ник Райт считает, что центровой «Сперс» не входит в список ведущих атакующих игроков НБА.
«Если оценивать Вембаньяму только по нападению, только как атакующего игрока, то я сомневаюсь, что он входит в десятку лучших в НБА. Это не значит, что он не станет таковым», – заявил Райт.
Райт перечислил 10 игроков, которых он на данный момент считает более сильными в нападении, включая Шэя Гилджес-Александера, Николу Йокича, Луку Дончича, Энтони Эдвардса, Стефена Карри, Девина Букера, Донована Митчелла, Джейсона Тейтума (в хорошей форме), Кейда Каннингема, Тайриза Халибертона и Джейлена Брансона.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Courtside
ну, так неудивительно - это, в основном, "маленькие", которые вообще в другой баскетбол играют. получается, ориентир для Вити - Никола.
ну, так неудивительно - это, в основном, "маленькие", которые вообще в другой баскетбол играют. получается, ориентир для Вити - Никола.
Но пока что он на уровне Бэма
Если бы Вемба просил мяч в каждой атаке и играл полные минуты - мнение могло бы полностью поменяться.)))
Если Вемба войдет в топ 5 в атаке- думаю вопрос MVP на эти годы сам по себе закроется. А это может произойти если в будущем будет играть на 3-4 минуты больше и больше на пас работать
Если Вемба войдет в топ 5 в атаке- думаю вопрос MVP на эти годы сам по себе закроется. А это может произойти если в будущем будет играть на 3-4 минуты больше и больше на пас работать
Все по делу, если бы Витя не давал такой импакт в защите зверский, все эти разговоры про МВП имели бы под собой ноль оснований. В атаке это просто интересная первая опция со специфическим и любопытным скиллсетом, очень необычным для таких габаритов, которая может иногда задоминировать, но в среднем ни качество, ни особенно стабильность далеко не на уровне элитных атакующих игроков
