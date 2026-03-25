12

Ник Райт считает, что Вембаньяма не входит в Топ-10 игроков НБА по игре в атаке

Эксперт назвал десять игроков, которые превосходят Вембаньяму в атаке.

Эксперт Ник Райт считает, что центровой «Сперс» не входит в список ведущих атакующих игроков НБА.

«Если оценивать Вембаньяму только по нападению, только как атакующего игрока, то я сомневаюсь, что он входит в десятку лучших в НБА. Это не значит, что он не станет таковым», – заявил Райт.

Райт перечислил 10 игроков, которых он на данный момент считает более сильными в нападении, включая Шэя Гилджес-Александера, Николу Йокича, Луку Дончича, Энтони Эдвардса, Стефена Карри, Девина Букера, Донована Митчелла, Джейсона Тейтума (в хорошей форме), Кейда Каннингема, Тайриза Халибертона и Джейлена Брансона.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Courtside
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио
logoНБА
Ник Райт
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ну, так неудивительно - это, в основном, "маленькие", которые вообще в другой баскетбол играют. получается, ориентир для Вити - Никола.
Ответ SopTecret
Но пока что он на уровне Бэма
Если бы Вемба просил мяч в каждой атаке и играл полные минуты - мнение могло бы полностью поменяться.)))
Если Вемба войдет в топ 5 в атаке- думаю вопрос MVP на эти годы сам по себе закроется. А это может произойти если в будущем будет играть на 3-4 минуты больше и больше на пас работать
Все по делу, если бы Витя не давал такой импакт в защите зверский, все эти разговоры про МВП имели бы под собой ноль оснований. В атаке это просто интересная первая опция со специфическим и любопытным скиллсетом, очень необычным для таких габаритов, которая может иногда задоминировать, но в среднем ни качество, ни особенно стабильность далеко не на уровне элитных атакующих игроков
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Майлз Макбрайд прогрессирует в восстановлении и близок к возвращению
7 минут назад
Беннедикт Матурин вернется в состав «Клипперс» на матч с «Торонто»
55 минут назад
Пол Пирс: «Потолок «Лейкерс» в плей-офф – второй раунд»
сегодня, 13:46
Диллон Брукс и Марк Уильямс вернутся в строй на следующей неделе
сегодня, 13:28
Айзейя Томас: «Признаю и 70 очков Девина Букера против нас, и 83 очка Бэма Адебайо»
сегодня, 11:59
Единая лига ВТБ. «Автодор» встретится с МБА-МАИ, «Самара» примет «Локомотив-Кубань»
сегодня, 11:47
Евролига. «Баскония» встретится с «Црвеной Звездой»
сегодня, 11:47
Кирилл Попов официально перешел в «Уралмаш»
сегодня, 11:25Фото
«Валенсия» продлила контракт с главным тренером Педро Мартинесом до 2028 года
сегодня, 11:07
Кенни Эткинсон: «С такой защитой поход «Кливленда» в плей-офф будет коротким»
сегодня, 10:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Бруклин» подписал с Малакаем Смитом второй 10-дневный контракт
31 минуту назад
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 27 очков Бентли помогли УГМК победить «Енисей», московское «Динамо» встречается с «Надеждой»
47 минут назадLive
«Альба» планирует построить арену стоимостью более 100 миллионов евро, которая будет соответствовать стандартам НБА
сегодня, 13:12
Адриатическая лига. «Клуж» примет «Цедевиту-Олимпию»
сегодня, 11:48
Чемпионат Греции. ПАОК сыграет с «Миконосом»
сегодня, 11:47
Богданович, Экзам, Ловернь, Веселы и Аврамович – среди целей «Партизана» в межсезонье
сегодня, 10:10
«Панатинаикос» вернул Янниса Кузелоглу из «Марусси» после расставания с Ришоном Холмсом
сегодня, 09:50
Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Маккаби»: «В Евролиге нельзя играть только 20 минут»
вчера, 20:41
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» выиграл у КРКА
вчера, 20:06
Мартинас Эходас подписал контракт с «Ритасом» после расторжения соглашения с «Альбой»
вчера, 16:14Фото
Рекомендуем