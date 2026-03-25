Ник Райт считает, что Вембаньяма не входит в Топ-10 игроков НБА по игре в атаке

Эксперт назвал десять игроков, которые превосходят Вембаньяму в атаке.

Эксперт Ник Райт считает, что центровой «Сперс» не входит в список ведущих атакующих игроков НБА.

«Если оценивать Вембаньяму только по нападению, только как атакующего игрока, то я сомневаюсь, что он входит в десятку лучших в НБА. Это не значит, что он не станет таковым», – заявил Райт.

Райт перечислил 10 игроков, которых он на данный момент считает более сильными в нападении, включая Шэя Гилджес-Александера, Николу Йокича, Луку Дончича, Энтони Эдвардса, Стефена Карри, Девина Букера, Донована Митчелла, Джейсона Тейтума (в хорошей форме), Кейда Каннингема, Тайриза Халибертона и Джейлена Брансона.