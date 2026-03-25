Коби Уайт набрал 27 очков (6 из 8 из-за дуги) за 19 минут со скамейки в матче с «Сакраменто»

Коби Уайт стал самым результативным в матче с «Кингз».

«Шарлотт » разгромил «Сакраменто » на своей площадке – 134:90. Самым результативным стал защитник Коби Уайт , перешедший в команду из «Чикаго».

Уайт набрал 27 очков и 5 подборов за 18,4 минуты на площадке. Защитник реализовал 9 из 12 бросков с игры и 6 из 8 трехочковых. Уайт повторил свой рекорд по очкам за новый клуб, установленный им 2 матча назад.