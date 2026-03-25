Коби Уайт набрал 27 очков (6 из 8 из-за дуги) за 19 минут со скамейки в матче с «Сакраменто»
«Шарлотт» разгромил «Сакраменто» на своей площадке – 134:90. Самым результативным стал защитник Коби Уайт, перешедший в команду из «Чикаго».
Уайт набрал 27 очков и 5 подборов за 18,4 минуты на площадке. Защитник реализовал 9 из 12 бросков с игры и 6 из 8 трехочковых. Уайт повторил свой рекорд по очкам за новый клуб, установленный им 2 матча назад.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
5 комментариев
Уайт в новой для себя роли прям очень органичен. Давления минимум, при этом входит в игры максимально быстро, красавчик. Были сомнения на его счёт, но пока нет, это однозначно профит по сравнению с Секстоном.
Секстон тоже неплох в скоринге, но Уайт еще и разыгрывать может на приемлемом уровне.
Не, Коллин тоже нравился, просто Уайт на уровень выше, как по мне
Я не болею за клубы, но сейчас наверное многие понимают, что Коби идеально подошел бы Детройту, у Шарлотт и так нет особых проблем со снайперами, а вот Детройт на этом прогорит в плове. Айви на Коби - почему это не срослось? Всего лишь из-за зарплаты Коби?
Новость достойная Сакраменто.
