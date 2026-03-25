Видео
5

Коби Уайт набрал 27 очков (6 из 8 из-за дуги) за 19 минут со скамейки в матче с «Сакраменто»

«Шарлотт» разгромил «Сакраменто» на своей площадке – 134:90. Самым результативным стал защитник Коби Уайт, перешедший в команду из «Чикаго».

Уайт набрал 27 очков и 5 подборов за 18,4 минуты на площадке. Защитник реализовал 9 из 12 бросков с игры и 6 из 8 трехочковых. Уайт повторил свой рекорд по очкам за новый клуб, установленный им 2 матча назад.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoБаскетбол - видео
logoСакраменто
logoКоби Уайт
logoШарлотт
logoНБА
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Уайт в новой для себя роли прям очень органичен. Давления минимум, при этом входит в игры максимально быстро, красавчик. Были сомнения на его счёт, но пока нет, это однозначно профит по сравнению с Секстоном.
Ответ Air Hornet
Секстон тоже неплох в скоринге, но Уайт еще и разыгрывать может на приемлемом уровне.
Ответ rembrandao
Не, Коллин тоже нравился, просто Уайт на уровень выше, как по мне
Я не болею за клубы, но сейчас наверное многие понимают, что Коби идеально подошел бы Детройту, у Шарлотт и так нет особых проблем со снайперами, а вот Детройт на этом прогорит в плове. Айви на Коби - почему это не срослось? Всего лишь из-за зарплаты Коби?
Новость достойная Сакраменто.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 42 очка Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Орландо», 23+17+17 Йокича принесли «Денверу» победу над «Финиксом» и другие результаты
сегодня, 06:05
Андре Драммонд был оштрафован на 25000 долларов за неприемлемый жест в матче с «Сакраменто»
21 марта, 16:48Видео
Чарльз Ли: «Ценю скромность Коби Уайта, но ему надо оставаться самим собой»
21 марта, 14:29
Рекомендуем
Главные новости
Патрик Беверли: «Дэмиан Лиллард не заслужил места в Зале славы»
13 минут назад
Единая лига ВТБ. «Автодор» встречается с МБА-МАИ, «Самара» принимает «Локомотив-Кубань»
22 минуты назадLive
Этторе Мессина: «Хочу, чтобы НБА пришла в Европу. Идеальный вариант – слияние с Евролигой»
37 минут назад
Совет управляющих НБА одобрил запуск расширения до 32 команд, новые клубы появятся в Лас-Вегасе и Сиэтле
54 минуты назад
Майлз Макбрайд прогрессирует в восстановлении и близок к возвращению
сегодня, 14:46
Беннедикт Матурин вернется в состав «Клипперс» на матч с «Торонто»
сегодня, 13:58
Пол Пирс: «Потолок «Лейкерс» в плей-офф – второй раунд»
сегодня, 13:46
Диллон Брукс и Марк Уильямс вернутся в строй на следующей неделе
сегодня, 13:28
Айзейя Томас: «Признаю и 70 очков Девина Букера против нас, и 83 очка Бэма Адебайо»
сегодня, 11:59
Евролига. «Баскония» встретится с «Црвеной Звездой»
сегодня, 11:47
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 27 очков Бентли помогли УГМК победить «Енисей», «Надежда» выиграла у московского «Динамо»
4 минуты назадLive
«Бруклин» подписал с Малакаем Смитом второй 10-дневный контракт
сегодня, 14:22
«Альба» планирует построить арену стоимостью более 100 миллионов евро, которая будет соответствовать стандартам НБА
сегодня, 13:12
Адриатическая лига. «Клуж» примет «Цедевиту-Олимпию»
сегодня, 11:48
Чемпионат Греции. ПАОК сыграет с «Миконосом»
сегодня, 11:47
Богданович, Экзам, Ловернь, Веселы и Аврамович – среди целей «Партизана» в межсезонье
сегодня, 10:10
«Панатинаикос» вернул Янниса Кузелоглу из «Марусси» после расставания с Ришоном Холмсом
сегодня, 09:50
Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Маккаби»: «В Евролиге нельзя играть только 20 минут»
вчера, 20:41
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» выиграл у КРКА
вчера, 20:06
Мартинас Эходас подписал контракт с «Ритасом» после расторжения соглашения с «Альбой»
вчера, 16:14Фото
Рекомендуем