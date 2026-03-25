УНИКС может подписать 33-летнего разыгрывающего Ксавьера Манфорда

Ксавьер Манфорд может перейти в УНИКС.

УНИКС сделал предложение американскому разыгрывающему Ксавьеру Манфорду (33 года, 191 см).

Манфорд не был выбран на драфте-2014 НБА и отыграл 20 матчей в американской лиге с 2015 по 2018 год. После этого защитник перебрался в Европу, где выступал в Турции, Израиле и Италии.

Последний сезон Манфорд проводил в «Хапоэле Холон », но расстался с организацией из-за конфликта на Ближнем Востоке. Игрок набирал 12,6 очка, 2,5 подбора и 3,3 передачи в национальном чемпионате.