0

УНИКС может подписать 33-летнего разыгрывающего Ксавьера Манфорда

Ксавьер Манфорд может перейти в УНИКС.

УНИКС сделал предложение американскому разыгрывающему Ксавьеру Манфорду (33 года, 191 см).

Манфорд не был выбран на драфте-2014 НБА и отыграл 20 матчей в американской лиге с 2015 по 2018 год. После этого защитник перебрался в Европу, где выступал в Турции, Израиле и Италии.

Последний сезон Манфорд проводил в «Хапоэле Холон», но расстался с организацией из-за конфликта на Ближнем Востоке. Игрок набирал 12,6 очка, 2,5 подбора и 3,3 передачи в национальном чемпионате.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
Ксавьер Манфорд
logoУНИКС
возможные переходы
logoХапоэль Холон
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем