«Имел всю твою семью». Гога Битадзе и Лука Дончич обменялись оскорблениями

Появилась расшифровка конфликта Битадзе и Дончича.

Лука Дончич избежал технического замечания за инцидент в матче с «Орландо». Словенский разыгрывающий «Лейкерс» вступил в перепалку с грузинским центровым и посчитал, что тот зашел слишком далеко.

Напряжение между игроками по ходу матча вылилось в конфронтацию во время штрафных Дончича. Словенец начал с «имел я твою мамку». Грузин ответил: «Имел я всю твою семью». Это возмутило Дончича и привело к дальнейшим разборками и двойному техническому.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети LegendZ
Первый спровоцировал, получил в ответ, побежал жаловаться судьям и журналистам. И как можно охарактеризовать такого человека ?
Эмоционально нестабильным))
... Вопрос семьи болезненный для него. 🤣
Не понимаю, мамку можно, семью нельзя?
Было время "мамка Дончича" была синонимом "мамки Стифлера’ на околобаскетбольных форумах, так что для Луки это уже и не оскорбление, а вот когда кто-то домогается еще и до твоего папки это уже перебор.
Полагаю, дело не в папке, а в двух малолетних дочерях.
Жесть. Луке 13 лет что ли ?
####ки грозные какие
Макаки?
игроки ?
А что у Дончича семья какая-то особенная, что о ней нельзя говорить?))
Люка похоже сам не осознаёт иногда что у него изо рта вылетвет...
"JEBEM TI FAMILIJU" а это на каком языке?
Помнится мне Битадзе на днях упоминал, что семья - это святое для его воспитания и он никогда таких оскорблений бы не позволил :)
Ну пока все сходится, судя по текущим данным его первым оскорбили, он оскорбил в ответ, Лука начал плакать. Что не так с уважением, человек стерпевший такое считай сам не уважает ни себя ни свою семью
Он сказал, что про семью таких слов никогда не произнёс бы и что для него это святое, а на деле наоборот, какая разница кто первый начал. Балабол короче и попался на лжи.
Это не выгораживание поступка Дончича ни в коем случае.
Если это так и было, в такой последовательности, то не понятно че Дончич хотел, он же сам и начал, сам и получил. Ну и как бы кавказцу сказать про маму... Как будто катка в дотке, только тут можно реально получить или на деньги попасть. Либо так видео смонтировано.
Всего-то? То есть даже до трубы дома не дошли?
