«Имел всю твою семью». Гога Битадзе и Лука Дончич обменялись оскорблениями

Появилась расшифровка конфликта Битадзе и Дончича.

Лука Дончич избежал технического замечания за инцидент в матче с «Орландо ». Словенский разыгрывающий «Лейкерс » вступил в перепалку с грузинским центровым и посчитал, что тот зашел слишком далеко.

Напряжение между игроками по ходу матча вылилось в конфронтацию во время штрафных Дончича. Словенец начал с «имел я твою мамку». Грузин ответил: «Имел я всю твою семью». Это возмутило Дончича и привело к дальнейшим разборками и двойному техническому.