«Имел всю твою семью». Гога Битадзе и Лука Дончич обменялись оскорблениями
Появилась расшифровка конфликта Битадзе и Дончича.
Лука Дончич избежал технического замечания за инцидент в матче с «Орландо». Словенский разыгрывающий «Лейкерс» вступил в перепалку с грузинским центровым и посчитал, что тот зашел слишком далеко.
Напряжение между игроками по ходу матча вылилось в конфронтацию во время штрафных Дончича. Словенец начал с «имел я твою мамку». Грузин ответил: «Имел я всю твою семью». Это возмутило Дончича и привело к дальнейшим разборками и двойному техническому.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети LegendZ
Это не выгораживание поступка Дончича ни в коем случае.