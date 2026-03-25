  • Дончич нанял адвоката Лауру Вассер, которую называют «Королевой разводов». Среди клиентов – Кардашьян, Джоли и Спирс
Дончич обратился за помощью к известному адвокату.

Суперзвезда «Лейкерс» Лука Дончич нанял Лауру Вассер для продолжения судебной тяжбы со своей бывшей невестой Анамарией Голтес.

Вассер – известный адвокат из Лос-Анджелеса, получившая прозвище «Королева разводов» за богатый опыт в делах о расторжении браков и участие в громких тяжбах со знаменитостями.

Среди ее звездных клиентов – Ким Кардашьян, Бритни Спирс, Анджелина Джоли, Дженнифер Гарнер и, совсем недавно, рэпер Post Malone.

Вассер посоветовала Дончичу добиться прекращения дела по иску Голтес о взыскании алиментов и судебных издержек в Калифорнии. Судья рассмотрит данное ходатайство в мае.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: New York Post
В ответ бывшая невеста Дончича наняла Эльмана Пашаева. Шах и мат!
Ответ Ебздрогыч
Ну ради такого дела - оплату столь почетного специалиста должен взять на себя спортс. Так как с таким адвокатом контентом будет обеспечен на год вперед с избытком!
Ответ Ебздрогыч
Это будет легендарная битва, ефремов не даст соврать
Что-то в списке известных клиентов одни дамы. Как бы она по инерции френдли фаер не открыла.
Ответ mephist13
Ага и репутацию свою похоронить сразу)
Интересно если Калифорнийский суд отдаст опеку Луке как поведёт себя его бывшая)
Ответ Сергей Пузанков
Пойдёт на словенскую версию Пусть говорят
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Naj govorijo
Ну, че? По пути Гарика Харламова?)
Жадный балканец будет остуживать каждый песо, гульден и копейку
