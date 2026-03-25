Дончич нанял адвоката Лауру Вассер, которую называют «Королевой разводов». Среди клиентов – Кардашьян, Джоли и Спирс

Дончич обратился за помощью к известному адвокату.

Суперзвезда «Лейкерс» Лука Дончич нанял Лауру Вассер для продолжения судебной тяжбы со своей бывшей невестой Анамарией Голтес.

Вассер – известный адвокат из Лос-Анджелеса, получившая прозвище «Королева разводов» за богатый опыт в делах о расторжении браков и участие в громких тяжбах со знаменитостями.

Среди ее звездных клиентов – Ким Кардашьян, Бритни Спирс, Анджелина Джоли, Дженнифер Гарнер и, совсем недавно, рэпер Post Malone.

Вассер посоветовала Дончичу добиться прекращения дела по иску Голтес о взыскании алиментов и судебных издержек в Калифорнии. Судья рассмотрит данное ходатайство в мае.