Ламело Болл обошел Делла Карри и стал 2-м в истории «Хорнетс» по точным 3-очковым

Ламело Болл превзошел легенду «Шарлотт» по 3-очковым.

По ходу домашней победы над «Сакраменто» (124:90) звезда «Шарлотт» Ламело Болл вышел на второе место в списке лидеров клуба по количеству реализованных 3-очковых за всю историю, превзойдя Делла Карри (929).

24-летний Ламело завершил встречу с 20 очками, шестью дальними попаданиями и восемью передачами за 23 минуты игры.

Теперь Болл отстает в списке только от Кембы Уокера (1 283).

В 62 матчах сезона-25/26 Ламело в среднем набирает 19,7 очка, 7,1 передачи и 4,8 подбора. Номер Делла Карри был выведен клубом из обращения на прошлой неделе.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sleeper Hornets
... Под потолок😂.
