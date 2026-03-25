Джейлен Брансон набрал 32 очка в победной игре с «Новым Орлеаном»
Джейлен Брансон ярко выступил против «Пеликанс».
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон помог своей команде справиться с «Новым Орлеаном» на своей площадке (121:116).
Брансон набрал 32 очка и 7 передач, реализовав 11 из 19 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 8 из 9 штрафных.
Центровой Карл-Энтони Таунс оформил очередной дабл-дабл – 21 очко (8 из 17 с игры, 2 из 6 из-за дуги) и 14 подборов.
У форварда «Пеликанс» Зайона Уильямсона 22 очка (8 из 10 с игры). Разыгрывающий Деджонте Мюррэй ограничился 7 очками, но отдал 12 результативных передач.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
