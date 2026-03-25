Джейлен Брансон набрал 32 очка в победной игре с «Новым Орлеаном»

Джейлен Брансон ярко выступил против «Пеликанс».

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон помог своей команде справиться с «Новым Орлеаном» на своей площадке (121:116).

Брансон набрал 32 очка и 7 передач, реализовав 11 из 19 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 8 из 9 штрафных.

Центровой Карл-Энтони Таунс оформил очередной дабл-дабл – 21 очко (8 из 17 с игры, 2 из 6 из-за дуги) и 14 подборов.

У форварда «Пеликанс» Зайона Уильямсона 22 очка (8 из 10 с игры). Разыгрывающий Деджонте Мюррэй ограничился 7 очками, но отдал 12 результативных передач.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Материалы по теме
Джош Харт обновил личный рекорд сезона, набрав 33 очка (5 из 5 из-за дуги) в победной игре с «Пэйсерс»
18 марта, 05:21Видео
Кто в НБА чаще всех получает блок-шоты
12 марта, 09:10
Донован Митчелл и Зайон Уильямсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
12 марта, 07:17Видео
Рекомендуем
Главные новости
Айзейя Томас: «Признаю и 70 очков Девина Букера против нас, и 83 очка Бэма Адебайо»
48 минут назад
Единая лига ВТБ. «Автодор» встретится с МБА-МАИ, «Самара» примет «Локомотив-Кубань»
59 минут назад
Евролига. «Баскония» встретится с «Црвеной Звездой»
59 минут назад
Кирилл Попов официально перешел в «Уралмаш»
сегодня, 11:25Фото
«Валенсия» продлила контракт с главным тренером Педро Мартинесом до 2028 года
сегодня, 11:07
Кенни Эткинсон: «С такой защитой поход «Кливленда» в плей-офф будет коротким»
сегодня, 10:36
«Тяжело постоянно выпадать из ротации, ждать своей очереди». Кэм Томас выражал недовольство ролью в «Бакс»
сегодня, 10:25
Дэвид Адельман о Николе Йокиче: «Образец для подражания. Именно так нужно играть в командные виды спорта»
сегодня, 09:40
Лука Дончич – Тор, Айзейя Стюарт – Халк. Тайриз Макси провел параллели с героями «Мстителей» в НБА
сегодня, 09:24
Билл Симмонс о ценности Виктора Вембаньямы: «5 первых пиков этого драфта»
сегодня, 08:59
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. УГМК сыграет с «Енисеем», московское «Динамо» встретится с «Надеждой»
58 минут назад
Адриатическая лига. «Клуж» примет «Цедевиту-Олимпию»
58 минут назад
Чемпионат Греции. ПАОК сыграет с «Миконосом»
59 минут назад
Богданович, Экзам, Ловернь, Веселы и Аврамович – среди целей «Партизана» в межсезонье
сегодня, 10:10
«Панатинаикос» вернул Янниса Кузелоглу из «Марусси» после расставания с Ришоном Холмсом
сегодня, 09:50
Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Маккаби»: «В Евролиге нельзя играть только 20 минут»
вчера, 20:41
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» выиграл у КРКА
вчера, 20:06
Мартинас Эходас подписал контракт с «Ритасом» после расторжения соглашения с «Альбой»
вчера, 16:14Фото
«Олимпиакос» сменит домашнюю арену на полтора года из-за реконструкции
вчера, 15:26
«Уралмаш» договорился о переходе Кирилла Попова («Перехват»)
вчера, 15:12
Рекомендуем