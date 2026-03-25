Стив Керр о Карри: «Если у нас будут опасения или сомнения, то он не вернется в этом сезоне»

Фанаты Стефа Карри рискуют еще долго не увидеть кумира.

По словам главного тренера «Уорриорз» Стива Керра, клуб может принять решение о пропуске Стефеном Карри оставшейся части сезона.

Звездный разыгрывающий не играет с января из-за травмы колена.

«Если нас что-то не устроит, он не будет играть. Мы не собираемся гнать его на площадку. Рик Селебрини непреклонен в этом вопросе и был очень откровенен со мной и Майком Данливи на протяжении последней недели. Он сказал, что если будут какие-то сомнения, то не даст разрешение.

Нам осталось провести 10 матчей, и если возникнут какие-либо опасения, то это будет имеет первостепенное значение», – пояснил Керр.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: 95.7 The Game
Уже понятно, что не выйдет на 99%. Только если Эл c Поргизисом будут играть в плей-ин, то может и Стефу дадут разрешение. А без них ловить там нечего.
