Стив Керр о Карри: «Если у нас будут опасения или сомнения, то он не вернется в этом сезоне»
Фанаты Стефа Карри рискуют еще долго не увидеть кумира.
По словам главного тренера «Уорриорз» Стива Керра, клуб может принять решение о пропуске Стефеном Карри оставшейся части сезона.
Звездный разыгрывающий не играет с января из-за травмы колена.
«Если нас что-то не устроит, он не будет играть. Мы не собираемся гнать его на площадку. Рик Селебрини непреклонен в этом вопросе и был очень откровенен со мной и Майком Данливи на протяжении последней недели. Он сказал, что если будут какие-то сомнения, то не даст разрешение.
Нам осталось провести 10 матчей, и если возникнут какие-либо опасения, то это будет имеет первостепенное значение», – пояснил Керр.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: 95.7 The Game
Уже понятно, что не выйдет на 99%. Только если Эл c Поргизисом будут играть в плей-ин, то может и Стефу дадут разрешение. А без них ловить там нечего.
