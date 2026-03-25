42 очка Донована Митчелла позволили «Кливленду» одолеть «Орландо»
Защитник «Кливленда» Донован Митчелл стал самым результативным на площадке в победном домашнем матче против «Орландо» (136:131).
На счету баскетболиста 42 очка при 14 точных из 22 бросков с игры, 3 из 7 трехочковых и 11 из 11 штрафных. Митчелл в 6-й раз за сезон взял планку в 40 очков (4-е место в лиге).
Разыгрывающий Джеймс Харден добавил 26 очков (8 из 16 с игры, 4 из 6 из-за дуги, 6 из 7 с линии) и 7 передач.
Форвард «Мэджик» Паоло Банкеро ответил 36 очками (10 из 19 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 13 из 15 с линии), 6 подборами и 5 передачами при 5 потерях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем