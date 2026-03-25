«Я хочу самый большой...» Осар Томпсон поправил самого себя, когда отвечал на вопрос о своей цели
Игрок НБА невольно создал новый мем.
Игрок «Детройта» Осар Томпсон поправил самого себя, когда отвечал на вопрос о своей главной цели во время интервью.
Томпсон ясно дал понять, что его главная цель – титул чемпиона НБА, но тут же пожалел о том, как выразил свою точку зрения.
«Я хочу самый большой...», – произнес Томпсон, прежде чем решить, что пользователи интернета могут использовать его цитату для насмешек.
«Воу воу воу, мой косяк, я хочу стать чемпионом», – добавил баскетболист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Зайон очень ждал, что он скажет слово бургер. Ведь так тяжело найти друзей в наше время
