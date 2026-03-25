Леброн Джеймс о подкасте: «Мое комьюнити может от меня отказаться, если я приведу еще одного белого парнишку»
Леброн Джеймс посмеялся над составом своего подкаста.
Очередной выпуск подкаста Леброна Джеймса с соведущим Стивом Нэшем прошел с участием его одноклубника из «Лейкерс» Остина Ривза.
Джеймс посмеялся над этим составом: «Мое комьюнити может отказаться от меня, если я приведу еще одного белого парнишку. В следующий раз пригласим Люка Корнета из «Мэджик Сити».
Корнет из «Сан-Антонио» недавно отметился в медиа, подняв вопрос по поводу кооперации «Хоукс» с известным развлекательным заведением и стрип-клубом «Мэджик Сити».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
3 комментария
Комьюти которое ему приносит деньги как раз в основном белого цвета)
... Приведи Джеки Чана, или Яо Мина.
Меняем мысленно на белого чувака, который так же шутит про черного парнишку и... Нет, по-прежнему не расизм.
