  • Джон Калипари предложил Мозесу Муди полный доступ к инфраструктуре Арканзаса во время восстановления
Джон Калипари предложил Мозесу Муди полный доступ к инфраструктуре Арканзаса во время восстановления

Джон Калипари поддержал игрока НБА после серьезной травмы.

Форвард «Голден Стэйт» Мозес Муди получил разрыв связки надколенника и пропустит остаток сезона.

Главный тренер Арканзаса Джон Калипари предложил Муди полный доступ к инфраструктуре университетской команды на период восстановления.

В сезоне-2020/21 Муди представлял «Рэйзорбэкс», после чего был выбран «воинами» на драфте НБА. Калипари в том году еще не был тренером команды.

Муди проводил лучший сезон в карьере НБА, набирая в среднем 12,1 очка, 3,3 подбора и 1,6 передачи за 25,8 минуты на площадке.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
вообще какая-то напасть, без стэфа на муди вся надежда была, и играл он явно не плохо.
что ж, и этот сезон кладем в корзину, ждем пополнения состава летом.
мозес надеюсь быстро восстановится и вернется на этот же уровень
