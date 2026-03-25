Джон Калипари предложил Мозесу Муди полный доступ к инфраструктуре Арканзаса во время восстановления
Джон Калипари поддержал игрока НБА после серьезной травмы.
Форвард «Голден Стэйт» Мозес Муди получил разрыв связки надколенника и пропустит остаток сезона.
Главный тренер Арканзаса Джон Калипари предложил Муди полный доступ к инфраструктуре университетской команды на период восстановления.
В сезоне-2020/21 Муди представлял «Рэйзорбэкс», после чего был выбран «воинами» на драфте НБА. Калипари в том году еще не был тренером команды.
Муди проводил лучший сезон в карьере НБА, набирая в среднем 12,1 очка, 3,3 подбора и 1,6 передачи за 25,8 минуты на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
1 комментарий
что ж, и этот сезон кладем в корзину, ждем пополнения состава летом.
мозес надеюсь быстро восстановится и вернется на этот же уровень