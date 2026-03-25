Мэк Маккланг вышел на 1-е место по результативности в истории G-лиги

Мэк Маккланг взял рекордную статистическую планку в лиге развития.

Разыгрывающий фарм-клуба «Буллз» Мэк Маккланг набрал 59 очков за 42 минуты в проигранном матче G-лиги против фарм-клуба «Нового Орлеана» (133:134).

Этот результат позволил ему опередить Реналдо Мэйджора (5299) и выйти на 1-е место в истории лиги развития по результативности за карьеру. Статистика учитывает все этапы сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети G-лиги
Судя по отношению к нему Лиги, он как минимум фоткался с Путиным, а как максимум - вступил в коммунистическую партию)
Судя по отношению к нему Лиги, он как минимум фоткался с Путиным, а как максимум - вступил в коммунистическую партию)
... И высаживался на Луне, ещё до астронавтов.
А чем он хуже того же Кэма Томаса, который в принципе много лет провёл в лиге
Мак хорош, но, справедливости ради, сильные игроки в G-лиге надолго не задерживаются
ну и днище эта г лига
для чего она нужна вобще
может это общий договор класть болт на защиту и давать игрокам проявлять себя
но только статистика успешных переходов в нба говорит о том, что в этом нет смысла
Так чисто фарм-лига
С калькулятора чтоль НБА смотришь?)
Резкий малый, ускоряется очень быстро. Атлетизм данк-контеста все-таки проявляется.
