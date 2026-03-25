Мэк Маккланг вышел на 1-е место по результативности в истории G-лиги
Мэк Маккланг взял рекордную статистическую планку в лиге развития.
Разыгрывающий фарм-клуба «Буллз» Мэк Маккланг набрал 59 очков за 42 минуты в проигранном матче G-лиги против фарм-клуба «Нового Орлеана» (133:134).
Этот результат позволил ему опередить Реналдо Мэйджора (5299) и выйти на 1-е место в истории лиги развития по результативности за карьеру. Статистика учитывает все этапы сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети G-лиги
для чего она нужна вобще
может это общий договор класть болт на защиту и давать игрокам проявлять себя
но только статистика успешных переходов в нба говорит о том, что в этом нет смысла