Мэк Маккланг вышел на 1-е место по результативности в истории G-лиги

Мэк Маккланг взял рекордную статистическую планку в лиге развития.

Разыгрывающий фарм-клуба «Буллз» Мэк Маккланг набрал 59 очков за 42 минуты в проигранном матче G-лиги против фарм-клуба «Нового Орлеана» (133:134).

Этот результат позволил ему опередить Реналдо Мэйджора (5299) и выйти на 1-е место в истории лиги развития по результативности за карьеру. Статистика учитывает все этапы сезона.