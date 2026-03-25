Джо Маззулла стал изображать драку с Дерриком Уайтом, когда их показали на рестлинг шоу
Маззулла пришел на рестлинг шоу и оказался в центре внимания.
Главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла посетил в начале недели посетил WWE Monday Night Raw в компании игрока команды Деррика Уайта.
По ходу мероприятия Маззуллу и Уайта показали на большом экране. В этот момент тренер стал изображать драку с подопечным.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
2 комментария
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
- была ли у него до этого сломана рука, я не заметил.