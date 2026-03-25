Джо Маззулла стал изображать драку с Дерриком Уайтом, когда их показали на рестлинг шоу

Маззулла пришел на рестлинг шоу и оказался в центре внимания.

Главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла посетил в начале недели посетил WWE Monday Night Raw в компании игрока команды Деррика Уайта .

По ходу мероприятия Маззуллу и Уайта показали на большом экране. В этот момент тренер стал изображать драку с подопечным.