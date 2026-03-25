Пол Джордж о дисквалификации: «Команда была потрясена, учитывая наше положение на тот момент»

Пол Джордж еще раз извинился за свое отстранение.

Форвард «Филадельфии» Пол Джордж готов выйти на площадку после 25-матчевой дисквалификации из-за нарушения антидопинговой программы НБА.

«Хочу извиниться перед всеми, на кого повлияло это отстранение. Знать, что я подвел людей в статусе лидера коллектива очень горько.

Спасибо партнерам, которые поддерживали меня все это время. Сейчас все довольно позитивно, с нетерпением жду матча, готов выложиться на площадке.

Команда была потрясена, учитывая наше положение на тот момент, кажется, мы были 5-ми. Только что взяли матч у «Сакраменто», показывали хороший баскетбол.

Это сбило нас с хода, который мы набрали. У меня тоже все шло в нужном направлении. Тело работало все лучше и лучше. Фронт-офис оказал мне поддержку в этой ситуации», – заключил Джордж.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
... "Команда была потрясена"- , а мне было по КАЙФУ.
Настал момент, возможно последний в твоей карьере, когда тебе надо отработать вложенные бабки хотя бы частично. Всё в тебя вложенное Мори, ты конечно не отработаешь.
Давай дерзай! Твое время пришло! И спасешь заодно задницу своего гениального менеджера, так поверившего в тебя.
Материалы по теме
Пол Джордж отбыл дисквалификацию и готов сыграть с «Чикаго»
вчера, 14:03
10 худших контрактов НБА
21 марта, 12:10
Келли Убре выбыл минимум на 2 недели из-за растяжения связок левого локтя
12 марта, 04:24
