Новая арена «Тандер» получит название Continental Coliseum, открытие в 2028 году
У чемпионов НБА будет новый стадион.
«Оклахома» сообщила о том, что новая арена клуба получит название Continental Coliseum.
Партнером «Тандер» стала компания Continental Resources, стороны заключили соглашение на 15 лет.
Открытие стадиона запланировано на 2028 год.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Тандер»
