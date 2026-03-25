Новая арена «Тандер» получит название Continental Coliseum, открытие в 2028 году

У чемпионов НБА будет новый стадион.

«Оклахома» сообщила о том, что новая арена клуба получит название Continental Coliseum.

Партнером «Тандер» стала компания Continental Resources, стороны заключили соглашение на 15 лет.

Открытие стадиона запланировано на 2028 год.