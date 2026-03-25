Джа Морэнт не выйдет на площадку в сезоне-2025/26

Джа Морэнт выбыл до конца чемпионата.

Джа Морэнт не успеет завершить реабилитацию и не выйдет на площадку в сезоне-2025/26. Разыгрывающий «Мемфиса» восстанавливается после травмы связок левого локтя.

Морэнт успел провести 2 игры в конце января после проблем с икроножной мышцей и выбыл уже конца чемпионата.

Последние консультации по процессу лечения привели его к варианту с инъекцией плазмы.

«Гриззлис» ожидают, что баскетболист вернется к началу следующего сезона.

Морэнт провел 20 матчей в этом чемпионате, набирая 19,5 очка, 8,1 передачи, 3,3 подбора и 1 перехват в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Как же скатился недогэнгста
Как же скатился недогэнгста
расстрелял все патроны...в том числе и в себя(...
Всё-таки Рахон Р. прав: второй номер драфта - это проклятье.
Всё-таки Рахон Р. прав: второй номер драфта - это проклятье.
Там реально все как на подбор. ) Только за последние 17 лет 2-е номера драфтов:

- Хашим Табит
- Деррик Уильямс
- Майкл Кидд-Гилкрист
- Джабари Паркер
- Д’Анджело Расселл
- Лонзо Болл
- Марвин Бэгли
- Джа Морэнт
- Джеймс Уайзмен
- Джейлен Грин
Ну в последние годы выправляется ситуация, конечно судить рано ещё, но Чет явно не баст, Миллер хорош, когда здоров, да и Харпер, уверен, не скатится
Ну в последние годы выправляется ситуация, конечно судить рано ещё, но Чет явно не баст, Миллер хорош, когда здоров, да и Харпер, уверен, не скатится
