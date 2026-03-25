Джа Морэнт не выйдет на площадку в сезоне-2025/26
Джа Морэнт выбыл до конца чемпионата.
Джа Морэнт не успеет завершить реабилитацию и не выйдет на площадку в сезоне-2025/26. Разыгрывающий «Мемфиса» восстанавливается после травмы связок левого локтя.
Морэнт успел провести 2 игры в конце января после проблем с икроножной мышцей и выбыл уже конца чемпионата.
Последние консультации по процессу лечения привели его к варианту с инъекцией плазмы.
«Гриззлис» ожидают, что баскетболист вернется к началу следующего сезона.
Морэнт провел 20 матчей в этом чемпионате, набирая 19,5 очка, 8,1 передачи, 3,3 подбора и 1 перехват в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
- Хашим Табит
- Деррик Уильямс
- Майкл Кидд-Гилкрист
- Джабари Паркер
- Д’Анджело Расселл
- Лонзо Болл
- Марвин Бэгли
- Джа Морэнт
- Джеймс Уайзмен
- Джейлен Грин