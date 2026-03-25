Агент Каннингема: «Кейд провел сезон уровня первой сборной All-NBA. Лига должна сделать исключение»
Агент звезды «Детройта» считает, что правило 65 матчей игнорирует контекст.
Агент Кейда Каннингема Джефф Шварц призвал НБА учитывать контекст травмы игрока и позволить ему претендовать на награды, даже если он не наберет 65 матчей в сезоне.
«Кейд провел сезон, достойный включения в первую сборную All-NBA. Если он чуть‑чуть не дотянет до формального порога по количеству сыгранных матчей из‑за реальной травмы, это не должно лишать его признания, которое он однозначно заслужил за сезон.
Лига должна поощрять выдающиеся достижения, а не применять жесткие ограничения, игнорирующие контекст ситуации. Необходимо сделать исключение», – заявил Шварц в беседе с ESPN.
Профсоюз игроков НБА призывает отменить или пересмотреть правило 65 матчей из-за ситуации с Каннингемом
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
Где было исключение?
Объективно, его слова имеют зерно логики, можно было бы сделать правило 60 матчей при условии серьёзной травмы, тогда засчитывать возможность бороться за награды.
его травма не повод менять правила ПО ХОДУ действующего сезона.
поменяют в межсезонье правила - вопросов нет.
но сейчас - действуют такие правила.
