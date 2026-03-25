  • Агент Каннингема: «Кейд провел сезон уровня первой сборной All-NBA. Лига должна сделать исключение»
Агент звезды «Детройта» считает, что правило 65 матчей игнорирует контекст.

Агент Кейда Каннингема Джефф Шварц призвал НБА учитывать контекст травмы игрока и позволить ему претендовать на награды, даже если он не наберет 65 матчей в сезоне.

«Кейд провел сезон, достойный включения в первую сборную All-NBA. Если он чуть‑чуть не дотянет до формального порога по количеству сыгранных матчей из‑за реальной травмы, это не должно лишать его признания, которое он однозначно заслужил за сезон.

Лига должна поощрять выдающиеся достижения, а не применять жесткие ограничения, игнорирующие контекст ситуации. Необходимо сделать исключение», – заявил Шварц в беседе с ESPN.

Профсоюз игроков НБА призывает отменить или пересмотреть правило 65 матчей из-за ситуации с Каннингемом

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoДетройт
logoКейд Каннингем
logoНБА
Лол. Может еще и гайку сразу выписать на всякий случай?
в прошлом сезоне Вемба провел сезон на уровне лучшего защитника и заслужил место в 1-й сборной по защите.
Где было исключение?
Ответ Odissey ru
Ты серьёзно??? Сравнил 46 матчей Вембы и 61 от Каннингема???

Объективно, его слова имеют зерно логики, можно было бы сделать правило 60 матчей при условии серьёзной травмы, тогда засчитывать возможность бороться за награды.
если объективно - у Кейда не первая травма в истории НБА
его травма не повод менять правила ПО ХОДУ действующего сезона.
поменяют в межсезонье правила - вопросов нет.
но сейчас - действуют такие правила.
Так его же не зарплаты 46 млн лишают! А признание и так уже получил....
Профсоюз игроков НБА призывает отменить или пересмотреть правило 65 матчей из-за ситуации с Каннингемом
вчера, 19:06
В НБА могут убрать правило на 76 млрд. Из-за травмы новой надежды США
вчера, 11:00
«Детройт» прервал 9-матчевую победную серию «Лейкерс». Дончич смазал дальний бросок на овертайм
вчера, 04:47Видео
НБА. «Кливленд» принимает «Орландо», «Финикс» играет с «Денвером» и другие матчи
вчера, 23:25Live
Евролига. 31 очко Мусы не спасло «Дубай» от поражения «Панатинаикосу», «Реал» обыграл «Хапоэль», «Валенсия» вырвала победу у «Олимпиакоса» и другие результаты
вчера, 21:52
Мозес Муди получил разрыв связки надколенника и пропустит остаток сезона
вчера, 21:05
«Это словно преступление против человечества». Крис Финч прокомментировал сокращение роли Майка Конли
вчера, 20:25
Тайрон Лю: «Крис Данн останется в «Клипперс» в любом случае. Он важен для команды»
вчера, 19:59
Крис Мэнникс: «Контракт Кавая Ленарда могут аннулировать – это сейчас главная тема в НБА»
вчера, 19:25
Профсоюз игроков НБА призывает отменить или пересмотреть правило 65 матчей из-за ситуации с Каннингемом
вчера, 19:06
Кендрик Перкинс: «Для меня Митч Джонсон – тренер года»
вчера, 18:46
Профсоюз игроков НБА осудил «Милуоки» за попытку отстранить Янниса от игр без его согласия
вчера, 18:24
«Хьюстон» потерял почти 5% атакующих подборов после травмы Стивена Адамса
вчера, 18:10Фото
Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Маккаби»: «В Евролиге нельзя играть только 20 минут»
вчера, 20:41
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» выиграл у КРКА
вчера, 20:06
Мартинас Эходас подписал контракт с «Ритасом» после расторжения соглашения с «Альбой»
вчера, 16:14Фото
«Олимпиакос» сменит домашнюю арену на полтора года из-за реконструкции
вчера, 15:26
«Уралмаш» договорился о переходе Кирилла Попова («Перехват»)
вчера, 15:12
Аллей-уп Тримбла на Руженцева и блок-шот Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели
вчера, 13:09Видео
Евгений Бабурин выбыл до конца сезона с травмой голеностопа
вчера, 12:43
Бывший главный тренер ВЭФ Янис Гайлитис возглавил сборную Латвии
вчера, 12:26
«Я лидер по очкам за всю историю». Леброн Джеймс использовал сильный аргумент в споре с Джей Би Бикерстаффом
вчера, 08:01Видео
Эйс Бэйли – пятый самый молодой игрок в истории НБА, набравший 25+ очков в трех матчах подряд
вчера, 07:39
