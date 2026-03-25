Агент Каннингема: «Кейд провел сезон уровня первой сборной All-NBA. Лига должна сделать исключение»

Агент звезды «Детройта» считает, что правило 65 матчей игнорирует контекст.

Агент Кейда Каннингема Джефф Шварц призвал НБА учитывать контекст травмы игрока и позволить ему претендовать на награды, даже если он не наберет 65 матчей в сезоне.

«Кейд провел сезон, достойный включения в первую сборную All-NBA. Если он чуть‑чуть не дотянет до формального порога по количеству сыгранных матчей из‑за реальной травмы, это не должно лишать его признания, которое он однозначно заслужил за сезон.

Лига должна поощрять выдающиеся достижения, а не применять жесткие ограничения, игнорирующие контекст ситуации. Необходимо сделать исключение», – заявил Шварц в беседе с ESPN.

