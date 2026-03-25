Мозес Муди получил разрыв связки надколенника и пропустит остаток сезона

Защитник «Уорриорз» Мозес Муди выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы колена.

Защитник «Голден Стэйт» Мозес Муди получил разрыв связки надколенника левой ноги, сообщил инсайдер Шэмс Чарания. Для 23-летнего игрока сезон завершен, впереди его ждет длительная реабилитация.

Муди проводил лучший сезон в карьере, набирая в среднем 12,1 очка, 3,3 подбора и 1,6 передачи за 25,8 минуты на площадке. Его потеря станет очередным ударом для «Уорриорз», которые с результатом 34-38 занимают десятое место на Западе.

Напомним, травма произошла в бесконтактной ситуации в концовке матча с «Далласом».