Мозес Муди получил разрыв связки надколенника и пропустит остаток сезона

Защитник «Уорриорз» Мозес Муди выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы колена.

Защитник «Голден Стэйт» Мозес Муди получил разрыв связки надколенника левой ноги, сообщил инсайдер Шэмс Чарания. Для 23-летнего игрока сезон завершен, впереди его ждет длительная реабилитация.

Муди проводил лучший сезон в карьере, набирая в среднем 12,1 очка, 3,3 подбора и 1,6 передачи за 25,8 минуты на площадке. Его потеря станет очередным ударом для «Уорриорз», которые с результатом 34-38 занимают десятое место на Западе.

Напомним, травма произошла в бесконтактной ситуации в концовке матча с «Далласом».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Выглядело ужасно. Здоровья парню.
Муди один из немногих , кто всегда вызывает уважение в ГСВ. От него вообще как бы тяжело было и не притеснял Керр, плохого не слышал
Муди один из немногих , кто всегда вызывает уважение в ГСВ. От него вообще как бы тяжело было и не притеснял Керр, плохого не слышал
Уже и этого Керр притесняет? Он играет по 25 минут, где бы он больше получал, за исключением сливающих команд?
Эх, здоровья, ждём в следующем году его и Джимми..
Сколько такая травма лечится, кто знает?
По мнению бывшего врача NFL Дэвида Дж. Чао, для восстановления потребуется операция, и Муди не сможет играть как минимум один календарный год.
Профессор ортопедической хирургии Нирав Пандья считает, что типичный срок восстановления — 9–12 месяцев.
По мнению бывшего врача NFL Дэвида Дж. Чао, для восстановления потребуется операция, и Муди не сможет играть как минимум один календарный год. essentiallysports.com ibtimes.co.uk Профессор ортопедической хирургии Нирав Пандья считает, что типичный срок восстановления — 9–12 месяцев. si.com
Заголовок в одном из источников: "Хуже, чем кресты" (Worse than an ACL)
