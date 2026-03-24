Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Маккаби»: «В Евролиге нельзя играть только 20 минут»

«Фенербахче» потерпел третье поражение в последних четырех матчах Евролиги, уступив «Маккаби» на выезде (89:94). Главный тренер Шарунас Ясикявичюс раскритиковал игру команды в первой половине.

«Маккаби» точно заслужил победу. Первая половина была неприемлемой – мы пропустили 57 очков. Я имею в виду, что мы были на шаг, иногда на два шага медленнее. Соперник собрал больше подборов под нашим щитом, чем мы сами. Так что все: физическая готовность, подход к защите – в последнее время это не на должном уровне.

Вторая половина получилась хорошей. Мне понравилось. Мы нашли решения, нашли игроков, чаще вели мяч в атаке, действовали терпеливее и стали лучше играть в защите. Но, знаете, в Евролиге, если хочешь сыграть только одну половину, ты проиграешь. Так что это логичный результат, и «Маккаби» был лучшей командой», – заявил литовский специалист.

Несмотря на поражение, «Фенербахче» продолжает лидировать в Евролиге с результатом 23-10.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
Только судейство бесило на протяжении всего матча. И это неожиданно, если учесть тот факт, что Белошевич судит в Евролиге больше двух десятков лет.
Евролига. 31 очко Мусы не спасло «Дубай» от поражения «Панатинаикосу», «Реал» обыграл «Хапоэль», «Валенсия» вырвала победу у «Олимпиакоса» и другие результаты
58 минут назад
«Фенербахче» близок к продлению контракта с Николо Мелли
вчера, 14:58
Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Эрокспора»: «Первое место скрывает наши проблемы. Это опасно перед плей-офф»
22 марта, 19:44
НБА. «Кливленд» примет «Орландо», «Финикс» сыграет с «Денвером» и другие матчи
49 минут назад
Евролига. 31 очко Мусы не спасло «Дубай» от поражения «Панатинаикосу», «Реал» обыграл «Хапоэль», «Валенсия» вырвала победу у «Олимпиакоса» и другие результаты
58 минут назад
Агент Каннингема: «Кейд провел сезон уровня первой сборной All-NBA. Лига должна сделать исключение»
сегодня, 21:38
Мозес Муди получил разрыв связки надколенника и пропустит остаток сезона
сегодня, 21:05
«Это словно преступление против человечества». Крис Финч прокомментировал сокращение роли Майка Конли
сегодня, 20:25
Тайрон Лю: «Крис Данн останется в «Клипперс» в любом случае. Он важен для команды»
сегодня, 19:59
Крис Мэнникс: «Контракт Кавая Ленарда могут аннулировать – это сейчас главная тема в НБА»
сегодня, 19:25
Профсоюз игроков НБА призывает отменить или пересмотреть правило 65 матчей из-за ситуации с Каннингемом
сегодня, 19:06
Кендрик Перкинс: «Для меня Митч Джонсон – тренер года»
сегодня, 18:46
Профсоюз игроков НБА осудил «Милуоки» за попытку отстранить Янниса от игр без его согласия
сегодня, 18:24
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» выиграл у КРКА
сегодня, 20:06
Мартинас Эходас подписал контракт с «Ритасом» после расторжения соглашения с «Альбой»
сегодня, 16:14Фото
«Олимпиакос» сменит домашнюю арену на полтора года из-за реконструкции
сегодня, 15:26
«Уралмаш» договорился о переходе Кирилла Попова («Перехват»)
сегодня, 15:12
Аллей-уп Тримбла на Руженцева и блок-шот Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели
сегодня, 13:09Видео
Евгений Бабурин выбыл до конца сезона с травмой голеностопа
сегодня, 12:43
Бывший главный тренер ВЭФ Янис Гайлитис возглавил сборную Латвии
сегодня, 12:26
«Я лидер по очкам за всю историю». Леброн Джеймс использовал сильный аргумент в споре с Джей Би Бикерстаффом
сегодня, 08:01Видео
Эйс Бэйли – пятый самый молодой игрок в истории НБА, набравший 25+ очков в трех матчах подряд
сегодня, 07:39
Эйс Бэйли набрал 37 очков – новый рекорд карьеры
сегодня, 07:36Видео
