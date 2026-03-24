Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Маккаби»: «В Евролиге нельзя играть только 20 минут»

Ясикявичюс о поражении от «Маккаби»: В Евролиге нельзя играть только 20 минут.

«Фенербахче» потерпел третье поражение в последних четырех матчах Евролиги, уступив «Маккаби » на выезде (89:94). Главный тренер Шарунас Ясикявичюс раскритиковал игру команды в первой половине.

«Маккаби» точно заслужил победу. Первая половина была неприемлемой – мы пропустили 57 очков. Я имею в виду, что мы были на шаг, иногда на два шага медленнее. Соперник собрал больше подборов под нашим щитом, чем мы сами. Так что все: физическая готовность, подход к защите – в последнее время это не на должном уровне.

Вторая половина получилась хорошей. Мне понравилось. Мы нашли решения, нашли игроков, чаще вели мяч в атаке, действовали терпеливее и стали лучше играть в защите. Но, знаете, в Евролиге, если хочешь сыграть только одну половину, ты проиграешь. Так что это логичный результат, и «Маккаби» был лучшей командой», – заявил литовский специалист.

Несмотря на поражение, «Фенербахче » продолжает лидировать в Евролиге с результатом 23-10.