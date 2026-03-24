«Это словно преступление против человечества». Крис Финч прокомментировал сокращение роли Майка Конли

Крис Финч о сокращении роли Конли: Это словно преступление против человечества.

Майк Конли практически потерял место в ротации «Миннесоты» после возвращения в команду. 38-летний ветеран не проводил на площадке 10 и более минут с 22 февраля, а в последних двух матчах суммарно отыграл 10 минут.

Главный тренер «Тимбервулвз» Крис Финч прокомментировал ситуацию.

«Честно говоря, это одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать за всю тренерскую карьеру. Особенно учитывая, какой он человек и профессионал, и все, что он сделал для нас.

Это словно преступление против человечества. Майк – абсолютный профессионал, и мы по‑прежнему обсуждаем с ним эту ситуацию… Приходится делать непростой выбор», – признался Финч.