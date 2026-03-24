Тайрон Лю: Крис Данн останется в «Клипперс» в любом случае. Он важен для команды.

Главный тренер «Клипперс » Тайрон Лю дал понять, что Крис Данн сохранит место в составе на следующий сезон. Зарплата 32-летнего защитника в размере 5,7 миллиона долларов станет полностью гарантированной либо при попадании в символическую пятерку защиты, либо если он останется в команде после 30 июня.

«Его зарплата будет гарантирована в любом случае… Пока я здесь, я хочу, чтобы Крис был в команде. Он очень важен для коллектива. Все, что он дает: его самоотверженность, то, кем он является как личность. Он просто победитель; он делает все для победы. И независимо от того, попадет ли он в символическую сборную защиты – а я надеюсь, что попадет – он останется в команде», – заявил Лю.

В текущем сезоне Данн не пропустил ни одного матча, набирая в среднем 7,7 очка, 3,6 передачи, 3,3 подбора и 1,6 перехвата за 27,5 минуты на паркете.