Тайрон Лю: «Крис Данн останется в «Клипперс» в любом случае. Он важен для команды»

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю дал понять, что Крис Данн сохранит место в составе на следующий сезон. Зарплата 32-летнего защитника в размере 5,7 миллиона долларов станет полностью гарантированной либо при попадании в символическую пятерку защиты, либо если он останется в команде после 30 июня.

«Его зарплата будет гарантирована в любом случае… Пока я здесь, я хочу, чтобы Крис был в команде. Он очень важен для коллектива. Все, что он дает: его самоотверженность, то, кем он является как личность. Он просто победитель; он делает все для победы. И независимо от того, попадет ли он в символическую сборную защиты – а я надеюсь, что попадет – он останется в команде», – заявил Лю.

В текущем сезоне Данн не пропустил ни одного матча, набирая в среднем 7,7 очка, 3,6 передачи, 3,3 подбора и 1,6 перехвата за 27,5 минуты на паркете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: пресс-конференция Тайрона Лю
Крис прекрасен. Со всеми минусами — просто прекрасен.
Ни в какие сборные защиты он не попадет, но 5 млн это всего лишь 5 млн)
