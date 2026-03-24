Крис Мэнникс: «Контракт Кавая Ленарда могут аннулировать – это сейчас главная тема в НБА»
В НБА усиливаются слухи о возможном аннулировании контракта Кавая Ленарда, если расследование в отношении «Клипперс» подтвердит нарушения при его подписании. Крис Мэнникс из Sports Illustrated отметил, что эта возможность сейчас активно обсуждается в лиге.
«Я слышу об этом на каждой арене, куда приезжаю, во всех беседах с официальными лицами лиги и клубов. Если лига решит, что контракт Кавая недействителен из-за обстоятельств его заключения, это станет главной темой для обсуждений повсюду», – поделился Мэнникс.
«Клипперс» могут лишиться трех пиков 1-го раунда и получить штраф в 30 млн долларов из‑за контракта Кавая Ленарда с Aspiration
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sports Illustrated
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
просто анекдот