Крис Мэнникс: «Контракт Кавая Ленарда могут аннулировать – это сейчас главная тема в НБА»

Крис Мэнникс: Контракт Кавая могут аннулировать – это сейчас главная тема в НБА.

В НБА усиливаются слухи о возможном аннулировании контракта Кавая Ленарда , если расследование в отношении «Клипперс» подтвердит нарушения при его подписании. Крис Мэнникс из Sports Illustrated отметил, что эта возможность сейчас активно обсуждается в лиге.

«Я слышу об этом на каждой арене, куда приезжаю, во всех беседах с официальными лицами лиги и клубов. Если лига решит, что контракт Кавая недействителен из-за обстоятельств его заключения, это станет главной темой для обсуждений повсюду», – поделился Мэнникс.

