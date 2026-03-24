Крис Мэнникс: «Контракт Кавая Ленарда могут аннулировать – это сейчас главная тема в НБА»

В НБА усиливаются слухи о возможном аннулировании контракта Кавая Ленарда, если расследование в отношении «Клипперс» подтвердит нарушения при его подписании. Крис Мэнникс из Sports Illustrated отметил, что эта возможность сейчас активно обсуждается в лиге.

«Я слышу об этом на каждой арене, куда приезжаю, во всех беседах с официальными лицами лиги и клубов. Если лига решит, что контракт Кавая недействителен из-за обстоятельств его заключения, это станет главной темой для обсуждений повсюду», – поделился Мэнникс.

«Клипперс» могут лишиться трех пиков 1-го раунда и получить штраф в 30 млн долларов из‑за контракта Кавая Ленарда с Aspiration

Источник: Sports Illustrated
Аннулировать то могут, но как то небольшое наказание. Его с руками оторвут, даже на максималку
Как раз в Лейкерс место после Леброна освободится)
То есть потерять 50 млн - это небольшое наказание? Возможно для Вас это не деньги.
чем ближе окончание его контракта - тем больше усиливаются слухи.... :-)
просто анекдот
Аннулируются все результаты команды в играх, в которых он принимал участие?
