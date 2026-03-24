  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
18

Профсоюз игроков НБА призывает отменить или пересмотреть правило 65 матчей из-за ситуации с Каннингемом

Профсоюз игроков НБА выступил против правила 65 матчей.

Профсоюз игроков НБА призвал отменить или пересмотреть правило 65 матчей, указав на его несправедливость на примере Кейда Каннингема. Лидер «Детройта», претендовавший на индивидуальные награды, пропустит продолжительный период из-за коллапса легкого.

«Потенциальный недопуск Кейда Каннингема к наградам по итогам сезона, который может стать определяющим в его карьере, – наглядное свидетельство несовершенства правила 65 матчей и еще один пример того, почему его необходимо отменить или изменить, предусмотрев исключения для серьезных травм.

С момента введения этого правила слишком многие достойные игроки были несправедливо лишены возможности претендовать на награды из-за этого произвольного и чрезмерно жесткого порога», – говорится в заявлении профсоюза.

В этом сезоне Каннингем сыграл 61 матч, набирая в среднем 24,5 очка, 9,9 передачи и 5,6 подбора за 34 минуты на паркете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Тима Рэйнольдса в соцсети X
logoКейд Каннингем
logoНБА
logoДетройт
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что ж здесь несправедливого? Полезность игрока определяется не столько средними цифрами, сколько объёмами. Условно, для команды А выгоднее получить от игрока 1500 очков за 80 игр (18 очков за игру), чем 1000 очков за 40 игр (25 очков за игру). Второй вариант на бумаге выглядит красивее, но первый вариант полезнее. А именно за полезность должны раздаваться личные награды.
Ответ Air Rodman
Крайности. Может быть не 40 игр, а 50 например. И 40 побед из них, условно. А другой из 80 принес 20 побед, так как влияние меньше. Надо смотреть более дотошно. Кейд определил успех пистонс в сезоне и не получит наград. Несправедливо.
Ответ Misha_Sapunov
По WS в команде первый Дюрен. Без Кейда сейчас уже 3 победы. Включая ГС и Лейкерс.
65 матчей пусть относятся к главным наградам. А на символические сборные влияния иметь не должны. Туда пусть выбирают без оглядки на лимиты по играм.
А профсоюз не хочет предложить отменить привязку наград к уровню максималок например?
Ответ Кирилл Изжогин
А разве это игроки предложили? А может владельцы клубов и Сильвер, чтобы свободных агентов звезд больше не было? А их и нет, уже лет 6. А даже если отменить привязку, то к чему привязывать то?
Отменять пожалуй не стоит, а вот смягчить да
то есть прошлые разы все должны были страдать, а сейчас нет?
Нужно сделать не по кол-ву игр, а по Тотал минутам за сезон
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
