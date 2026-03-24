Профсоюз игроков НБА призывает отменить или пересмотреть правило 65 матчей из-за ситуации с Каннингемом

Профсоюз игроков НБА выступил против правила 65 матчей.

Профсоюз игроков НБА призвал отменить или пересмотреть правило 65 матчей, указав на его несправедливость на примере Кейда Каннингема. Лидер «Детройта », претендовавший на индивидуальные награды, пропустит продолжительный период из-за коллапса легкого.

«Потенциальный недопуск Кейда Каннингема к наградам по итогам сезона, который может стать определяющим в его карьере, – наглядное свидетельство несовершенства правила 65 матчей и еще один пример того, почему его необходимо отменить или изменить, предусмотрев исключения для серьезных травм.

С момента введения этого правила слишком многие достойные игроки были несправедливо лишены возможности претендовать на награды из-за этого произвольного и чрезмерно жесткого порога», – говорится в заявлении профсоюза.

В этом сезоне Каннингем сыграл 61 матч, набирая в среднем 24,5 очка, 9,9 передачи и 5,6 подбора за 34 минуты на паркете.