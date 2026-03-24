Профсоюз игроков НБА призывает отменить или пересмотреть правило 65 матчей из-за ситуации с Каннингемом
Профсоюз игроков НБА призвал отменить или пересмотреть правило 65 матчей, указав на его несправедливость на примере Кейда Каннингема. Лидер «Детройта», претендовавший на индивидуальные награды, пропустит продолжительный период из-за коллапса легкого.
«Потенциальный недопуск Кейда Каннингема к наградам по итогам сезона, который может стать определяющим в его карьере, – наглядное свидетельство несовершенства правила 65 матчей и еще один пример того, почему его необходимо отменить или изменить, предусмотрев исключения для серьезных травм.
С момента введения этого правила слишком многие достойные игроки были несправедливо лишены возможности претендовать на награды из-за этого произвольного и чрезмерно жесткого порога», – говорится в заявлении профсоюза.
В этом сезоне Каннингем сыграл 61 матч, набирая в среднем 24,5 очка, 9,9 передачи и 5,6 подбора за 34 минуты на паркете.