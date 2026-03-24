Кендрик Перкинс: «Для меня Митч Джонсон – тренер года»

Кендрик Перкинс назвал главного тренера «Сан-Антонио» Митча Джонсона своим кандидатом на звание тренера года.
«Я просто скажу заранее: мой голос однозначно за Митча Джонсона – он для меня тренер года. Когда речь идет о том, чтобы занять чье-то место, да еще такое большое, ему пришлось прийти после, возможно, величайшего тренера в истории НБА – Грегга Поповича.
Вдобавок к этому ему нужно было донести до команды идею самопожертвования. И здесь мы говорим о том, что все эти игроки прониклись идеей и стали играть в баскетбол без каких‑либо скрытых мотивов в довольно молодом возрасте. Мы видим это на примере «Сан‑Антонио», – заявил экс-игрок НБА.
«Сперс» занимают второе место на Западе с результатом 54-18.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем