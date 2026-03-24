Профсоюз игроков НБА осудил «Милуоки» за попытку отстранить Янниса от игр без его согласия

Профсоюз игроков НБА вступился за Янниса Адетокумбо.

Профсоюз игроков НБА выступила с резким заявлением, осудив «Милуоки » за попытку отстранить Янниса Адетокумбо от игр без его согласия.

«Политика участия игроков была разработана лигой для того, чтобы требовать от команд отчетности и гарантировать, что когда игрок уровня Матча всех звезд, такой как Яннис Адетокумбо, здоров и готов играть, он выходит на площадку.

К сожалению, политика противодействия «танкингу» эффективна лишь настолько, насколько эффективно ее исполнение. Болельщики, вещательные партнеры и сама целостность игры будут страдать до тех пор, пока владельцы клубов действуют бесконтрольно.

Мы рассчитываем на сотрудничество с НБА в разработке значимых новых предложений, которые напрямую решат проблему и будут сдерживать практику «танкинга», – говорится в заявлении.

Напомним, Адетокумбо получил травму колена в матче с «Индианой» 16 марта. Руководство «Бакс» настаивает на досрочном завершении сезона для двукратного MVP, чтобы обезопасить его здоровье и, возможно, улучшить позиции на драфте. Сам Яннис категорически против этого решения.