Профсоюз игроков НБА осудил «Милуоки» за попытку отстранить Янниса от игр без его согласия

Профсоюз игроков НБА вступился за Янниса Адетокумбо.

Профсоюз игроков НБА выступила с резким заявлением, осудив «Милуоки» за попытку отстранить Янниса Адетокумбо от игр без его согласия.

«Политика участия игроков была разработана лигой для того, чтобы требовать от команд отчетности и гарантировать, что когда игрок уровня Матча всех звезд, такой как Яннис Адетокумбо, здоров и готов играть, он выходит на площадку.

К сожалению, политика противодействия «танкингу» эффективна лишь настолько, насколько эффективно ее исполнение. Болельщики, вещательные партнеры и сама целостность игры будут страдать до тех пор, пока владельцы клубов действуют бесконтрольно.

Мы рассчитываем на сотрудничество с НБА в разработке значимых новых предложений, которые напрямую решат проблему и будут сдерживать практику «танкинга», – говорится в заявлении.

Напомним, Адетокумбо получил травму колена в матче с «Индианой» 16 марта. Руководство «Бакс» настаивает на досрочном завершении сезона для двукратного MVP, чтобы обезопасить его здоровье и, возможно, улучшить позиции на драфте. Сам Яннис категорически против этого решения.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Пусть лучше выйдет недолеченный и сломается на год как Дюрант
Профсоюз игроков ничего не говорит о МВЗ? Лучше бы с этой проблемой занимались
Материалы по теме
Дрэймонд Грин о желании Янниса играть до конца сезона: «Игрокам его масштаба плевать на драфт»
22 марта, 08:45
Менеджер НБА: «Не думаю, что летом предложения за Янниса Адетокумбо станут лучше»
21 марта, 19:13
«Милуоки» запрашивал Ви Джей Эджкомба или Эвана Мобли в переговорах по Яннису Адетокумбо
20 марта, 14:28
Рекомендуем
Главные новости
Кендрик Перкинс: «Для меня Митч Джонсон – тренер года»
1 минуту назад
«Хьюстон» потерял почти 5% атакующих подборов после травмы Стивена Адамса
37 минут назадФото
Билли Донован может взять паузу в карьере
58 минут назад
Евролига. «Реал» сыграет с «Хапоэлем Тель-Авив», «Валенсия» примет «Олимпиакос» и другие матчи
сегодня, 17:44Live
Дариус Гарлэнд – первый в истории НБА с 30+ трехочковыми и 50+ передачами в первых 7 матчах в стартовом составе за новую команду
сегодня, 17:33
Никола Йокич: «Доступность для команды – мой главный приоритет»
сегодня, 17:14
НБА. «Кливленд» примет «Орландо», «Финикс» сыграет с «Денвером» и другие матчи
сегодня, 17:00
Херберт Джонс: «Джеймс Боррего изменил ситуацию в «Пеликанс» своим энтузиазмом»
сегодня, 16:50
Франц Вагнер близок к возвращению на площадку
сегодня, 16:31
Тим Макмэн: «Леброн Джеймс прекрасно проявляет себя в роли третьей опции»
сегодня, 15:49
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» встречается с КРКА
21 минуту назадLive
Мартинас Эходас подписал контракт с «Ритасом» после расторжения соглашения с «Альбой»
сегодня, 16:14Фото
«Олимпиакос» сменит домашнюю арену на полтора года из-за реконструкции
сегодня, 15:26
«Уралмаш» договорился о переходе Кирилла Попова («Перехват»)
сегодня, 15:12
Аллей-уп Тримбла на Руженцева и блок-шот Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели
сегодня, 13:09Видео
Евгений Бабурин выбыл до конца сезона с травмой голеностопа
сегодня, 12:43
Бывший главный тренер ВЭФ Янис Гайлитис возглавил сборную Латвии
сегодня, 12:26
«Я лидер по очкам за всю историю». Леброн Джеймс использовал сильный аргумент в споре с Джей Би Бикерстаффом
сегодня, 08:01Видео
Эйс Бэйли – пятый самый молодой игрок в истории НБА, набравший 25+ очков в трех матчах подряд
сегодня, 07:39
Эйс Бэйли набрал 37 очков – новый рекорд карьеры
сегодня, 07:36Видео
Рекомендуем