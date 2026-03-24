Билли Донован может взять паузу в карьере

«Чикаго» может сменить главного тренера в межсезонье. Как сообщает Джо Коули из Chicago Sun‑Times, в клубе нарастает мнение, что Билли Донован может взять паузу в карьере после эмоционально тяжелого года.

60-летний специалист потерял отца и тещу с разницей в несколько недель, что серьезно сказалось на его состоянии. При этом он не собирается окончательно завершать карьеру.

Донован работает с «Буллз» шестой сезон. Его результат с «Чикаго» – 224 победы и 247 поражений.

В текущем сезоне команда занимает 11-е место на Востоке с балансом 29-42.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Chicago Sun-Times
Билли Донован
Карнишовас шарлотан придумал как остаться ещё на пятилетку)
Карнишовас шарлотан придумал как остаться ещё на пятилетку)
чисто чикагский мафиозный стиль
Еще с февраля в околочикагских соцсетях муссируется инфа что Донован уйдет и на его место хотят пригласить Шейера из Дьюка. Шейер уроженец Чикаго. И один из сильнейших тренеров НСАА. Но Буллз уже пытались пойти по этому пути с Хойбергом, и получилось ужасно
Надеюсь это свершиться, последние годы развалил Чикаго, никаких идей, смотрел быков когда там старт был Лонзо - Зак Лавин- Демар - Уильямс (Джонс)- Вуч, и могу сказать что игры никакой не было от слова совсем, комбинаций минимально, вся игра поливают трехи и транзишн заходят, и Вуч где то заковыряет все...Опять же при всем уважении к нему, думаю пауза точно нужна, после Оклы ранней у него идей ноль, старый баскетбол 10-х...Оборона так вообще, без слов
