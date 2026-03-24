«Чикаго» может сменить главного тренера в межсезонье. Как сообщает Джо Коули из Chicago Sun‑Times, в клубе нарастает мнение, что Билли Донован может взять паузу в карьере после эмоционально тяжелого года.

60-летний специалист потерял отца и тещу с разницей в несколько недель, что серьезно сказалось на его состоянии. При этом он не собирается окончательно завершать карьеру.

Донован работает с «Буллз» шестой сезон. Его результат с «Чикаго » – 224 победы и 247 поражений.

В текущем сезоне команда занимает 11-е место на Востоке с балансом 29-42.