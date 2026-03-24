  • Дариус Гарлэнд – первый в истории НБА с 30+ трехочковыми и 50+ передачами в первых 7 матчах в стартовом составе за новую команду
6

Дариус Гарлэнд – первый в истории НБА с 30+ трехочковыми и 50+ передачами в первых 7 матчах в стартовом составе за новую команду

Дариус Гарлэнд показал уникальную статистику в первых матчах за «Клипперс».

Дариус Гарлэнд установил уникальное достижение, став первым игроком в истории НБА, который в своих первых семи стартовых матчах за новую команду реализовал 30 и более трехочковых бросков и отдал 50 и более передач.

Разыгрывающий перешел в «Клипперс» из «Кливленда» в рамках сделки по Джеймсу Хардену. В составе калифорнийцев он набирает в среднем 20,8 очка, 6,5 передачи и 2,3 подбора за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Клипперс»
Классный игрок, напоминает стилем игры молодого Лилларда. В защите его конечно надо страховать, но в целом пока очень хорошо себя проявил.
Понятно что это вин вин обмен для обеих команд
А я говорил,они в Кливленде еще пожалеют..
Ответ A.Montoya
А я говорил,они в Кливленде еще пожалеют..
Обязательно пожалеют. Но не сразу ))
Вот это рекорд!!!
🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐
Какой танец он сделал с мячом в матче с Милуоки!
