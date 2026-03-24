Никола Йокич: «Доступность для команды – мой главный приоритет»

Никола Йокич назвал главные качества, которые помогли ему стать одним из лидеров «Денвера» за 11 лет в Колорадо.

«Я хочу быть доступным для команды. Считаю, что хорошо слежу за своим телом, и даже если есть небольшие травмы, я продолжаю играть. Я доступен для команды – и, хотя не стану говорить, что прямо горжусь этим, но в нашем деле это действительно важно.

Также я стараюсь быть лучшим товарищем по команде. Стараюсь быть лучшим лидером, стараюсь не пререкаться с судьями, как я уже много раз говорил. Не тратить энергию на то, что не можешь контролировать», – поделился трехкратный MVP.

Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Денвера»
Сыграть 65 матчей - мой приоритет
Материалы по теме
Марк Спирс: «В «Денвере» обеспокоены тем, как жестко опекают Йокича»
вчера, 20:27
Пейтон Уотсон: «Когда мы все здоровы, никто в НБА не сможет нас обыграть»
вчера, 19:17
Никола Йокич (22+14+14) оформил 85-й трипл-дабл за 3 четверти
вчера, 05:07Видео
Рекомендуем
Главные новости
Кендрик Перкинс: «Для меня Митч Джонсон – тренер года»
47 секунд назад
Профсоюз игроков НБА осудил «Милуоки» за попытку отстранить Янниса от игр без его согласия
22 минуты назад
«Хьюстон» потерял почти 5% атакующих подборов после травмы Стивена Адамса
36 минут назадФото
Билли Донован может взять паузу в карьере
57 минут назад
Евролига. «Реал» сыграет с «Хапоэлем Тель-Авив», «Валенсия» примет «Олимпиакос» и другие матчи
сегодня, 17:44Live
Дариус Гарлэнд – первый в истории НБА с 30+ трехочковыми и 50+ передачами в первых 7 матчах в стартовом составе за новую команду
сегодня, 17:33
НБА. «Кливленд» примет «Орландо», «Финикс» сыграет с «Денвером» и другие матчи
сегодня, 17:00
Херберт Джонс: «Джеймс Боррего изменил ситуацию в «Пеликанс» своим энтузиазмом»
сегодня, 16:50
Франц Вагнер близок к возвращению на площадку
сегодня, 16:31
Тим Макмэн: «Леброн Джеймс прекрасно проявляет себя в роли третьей опции»
сегодня, 15:49
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» встречается с КРКА
20 минут назадLive
Мартинас Эходас подписал контракт с «Ритасом» после расторжения соглашения с «Альбой»
сегодня, 16:14Фото
«Олимпиакос» сменит домашнюю арену на полтора года из-за реконструкции
сегодня, 15:26
«Уралмаш» договорился о переходе Кирилла Попова («Перехват»)
сегодня, 15:12
Аллей-уп Тримбла на Руженцева и блок-шот Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели
сегодня, 13:09Видео
Евгений Бабурин выбыл до конца сезона с травмой голеностопа
сегодня, 12:43
Бывший главный тренер ВЭФ Янис Гайлитис возглавил сборную Латвии
сегодня, 12:26
«Я лидер по очкам за всю историю». Леброн Джеймс использовал сильный аргумент в споре с Джей Би Бикерстаффом
сегодня, 08:01Видео
Эйс Бэйли – пятый самый молодой игрок в истории НБА, набравший 25+ очков в трех матчах подряд
сегодня, 07:39
Эйс Бэйли набрал 37 очков – новый рекорд карьеры
сегодня, 07:36Видео
Рекомендуем