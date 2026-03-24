Никола Йокич: «Доступность для команды – мой главный приоритет»
Никола Йокич: Доступность для команды – мой главный приоритет.
Никола Йокич назвал главные качества, которые помогли ему стать одним из лидеров «Денвера» за 11 лет в Колорадо.
«Я хочу быть доступным для команды. Считаю, что хорошо слежу за своим телом, и даже если есть небольшие травмы, я продолжаю играть. Я доступен для команды – и, хотя не стану говорить, что прямо горжусь этим, но в нашем деле это действительно важно.
Также я стараюсь быть лучшим товарищем по команде. Стараюсь быть лучшим лидером, стараюсь не пререкаться с судьями, как я уже много раз говорил. Не тратить энергию на то, что не можешь контролировать», – поделился трехкратный MVP.
Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Денвера»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Сыграть 65 матчей - мой приоритет
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем