Никола Йокич: Доступность для команды – мой главный приоритет.

Никола Йокич назвал главные качества, которые помогли ему стать одним из лидеров «Денвера » за 11 лет в Колорадо.

«Я хочу быть доступным для команды. Считаю, что хорошо слежу за своим телом, и даже если есть небольшие травмы, я продолжаю играть. Я доступен для команды – и, хотя не стану говорить, что прямо горжусь этим, но в нашем деле это действительно важно.

Также я стараюсь быть лучшим товарищем по команде. Стараюсь быть лучшим лидером, стараюсь не пререкаться с судьями, как я уже много раз говорил. Не тратить энергию на то, что не можешь контролировать», – поделился трехкратный MVP.

Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»