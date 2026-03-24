Херберт Джонс: «Джеймс Боррего изменил ситуацию в «Пеликанс» своим энтузиазмом»

Джеймс Боррего убедительно доказал, что заслуживает стать постоянным главным тренером «Нового Орлеана». Как отмечает Род Уокер из NOLA.com, руководство клуба, скорее всего, не примет окончательного решения до конца сезона, но впечатляющая работа Боррего в роли временного тренера после увольнения Уилли Грина говорит сама за себя.

После дедлайна обменов «Пеликанс» показывают результат 12-7, одержав за этот период девять побед с разницей в десять и более очков. Форвард Герберт Джонс высоко оценил влияние Боррего.

«Мы были в тяжелой ситуации. Он изменил положение дел своим энтузиазмом и призвал ребят каждый день выходить на площадку с зарядом энергии, быть собой и поддерживать товарища рядом, а не беспокоиться о личных достижениях», – отметил Джонс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NOLA.com
Бареха, вспоминая его по Хорнетс, это чисто студенческий тренер причём довольно авторитарный.
