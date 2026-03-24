Франц Вагнер близок к возвращению на площадку

Франц Вагнер близок к возвращению в состав «Орландо ». Звездный форвард, пропускавший матчи с 11 февраля из-за травмы голеностопа, недавно тренировался с фарм-командой в G-лиге и был отозван в основной состав – стандартная практика для игроков, постепенно набирающих форму после повреждения.

В текущем сезоне 24-летний немец провел всего 28 матчей, набирая в среднем 21,3 очка, 5,8 подбора, 3,6 передачи и 1,1 перехвата за игру.

«Мэджик» с результатом 38-33 занимают восьмое место на Востоке и продолжают борьбу за прямое попадание в плей-офф.