Мартинас Эходас подписал контракт с «Ритасом» после расторжения соглашения с «Альбой»

Мартинас Эходас вернулся в «Ритас».

Литовский центровой Мартинас Эходас вернулся в «Ритас» перед четвертьфиналами Баскетбольной Лиги чемпионов. 28-летний игрок расторг контракт с «Альбой» по обоюдному согласию и подписал соглашение с клубом из Вильноса.

Эходас уже выступал за «Ритас» дважды в карьере. В этом сезоне в Германии его статистика была скромной (2,8 очка и 1,7 подбора за матч) из-за травмы колена и ограниченного времени.

«Ритас» рассчитывает, что опытный центровой усилит ротацию в решающих матчах турнира. Четвертьфиналы Лиги чемпионов стартуют в апреле.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Ритаса»
