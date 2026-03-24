Тим Макмэн: «Леброн Джеймс прекрасно проявляет себя в роли третьей опции»

Тим Макмэн назвал главные причины девятиматчевой победной серии «Лейкерс», прервавшейся в матче с «Детройтом» (110:113). По словам инсайдера ESPN, успех команды связан с четким распределением ролей.

«Команда действительно держит оборону и доминирует в атаке. И большая часть этого успеха связана с тем, что иерархия ролей в команде четко выстроена. Леброн Джеймс прекрасно проявляет себя в роли третьей опции с меньшей нагрузкой.

Мы говорим о парне, который по среднему времени владения мячом показал четыре самых низких показателя в этом месяце, а при этом набирает почти 20 очков за игру с процентом реализации около 60% и вносит большой вклад в других аспектах.

Я освещал матчи против «Хьюстона» – в двух играх он сделал девять данков, в одной – шесть. Химия в команде, честно говоря, оказалась лучше, чем я ожидал в этом сезоне. Надо отдать ему должное – это реально работает», – заявил Макмэн.

Сильные стороны 41-летнего Леброна это продолжение его слабостей. Ему пуляют вперед, а он уже у чужого кольца, сверху забил красиво. Вот только защищались-то без него. И таких моментов миллион.
А то что трешка пропала напрочь - это уже видимо с концами. Боюсь, что в ПО все эти проблемы вылезут на первый план, когда часть команды будет жилы рвать (к примеру, Смарт), а кто-то «с меньшей нагрузкой», ну роль такая, вы не понимаете
Леброн Джеймс не получит от какой-либо команды зарплату в 50 млн долларов, но может остаться в «Лейкерс», если пойдет на понижение (Рамона Шелберн)
сегодня, 11:43
«Я лидер по очкам за всю историю». Леброн Джеймс использовал сильный аргумент в споре с Джей Би Бикерстаффом
сегодня, 08:01Видео
Леброн Джеймс в третий раз за карьеру не набрал ни одного очка в первой половине: «Такова моя роль в этой команде»
сегодня, 07:47
Франц Вагнер близок к возвращению на площадку
9 минут назад
Евролига. «Реал» сыграет с «Хапоэлем Тель-Авив», «Валенсия» примет «Олимпиакос» и другие матчи
сегодня, 15:28
Джейлен Уильямс: «За время моего отсутствия команда стала сильнее»
сегодня, 14:57
Виктор Лахин продолжит карьеру в Пуэрто-Рико
сегодня, 14:48Фото
Стоимость Евролиги и ее клубов превысила 3,2 миллиарда евро
сегодня, 14:20
Пол Джордж отбыл дисквалификацию и готов сыграть с «Чикаго»
сегодня, 14:03
Леброн Джеймс: «Когда я впервые увидел Ривза, я заметил: он играет не как типичный белый игрок»
сегодня, 13:47
Име Удока раскритиковал «Хьюстон»: «Проявили неуважение к игре, вообще не были готовы к матчу»
сегодня, 12:01
Леброн Джеймс не получит от какой-либо команды зарплату в 50 млн долларов, но может остаться в «Лейкерс», если пойдет на понижение (Рамона Шелберн)
сегодня, 11:43
Дрэймонд Грин: «Джейлен Дюрен – с отрывом самый сильный игрок в НБА»
сегодня, 11:19
Мартинас Эходас подписал контракт с «Ритасом» после расторжения соглашения с «Альбой»
26 минут назадФото
«Олимпиакос» сменит домашнюю арену на полтора года из-за реконструкции
сегодня, 15:26
«Уралмаш» договорился о переходе Кирилла Попова («Перехват»)
сегодня, 15:12
Аллей-уп Тримбла на Руженцева и блок-шот Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели
сегодня, 13:09Видео
Евгений Бабурин выбыл до конца сезона с травмой голеностопа
сегодня, 12:43
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» встретится с КРКА
сегодня, 12:27
Бывший главный тренер ВЭФ Янис Гайлитис возглавил сборную Латвии
сегодня, 12:26
«Я лидер по очкам за всю историю». Леброн Джеймс использовал сильный аргумент в споре с Джей Би Бикерстаффом
сегодня, 08:01Видео
Эйс Бэйли – пятый самый молодой игрок в истории НБА, набравший 25+ очков в трех матчах подряд
сегодня, 07:39
Эйс Бэйли набрал 37 очков – новый рекорд карьеры
сегодня, 07:36Видео
