Тим Макмэн: Леброн Джеймс прекрасно проявляет себя в роли третьей опции.

Тим Макмэн назвал главные причины девятиматчевой победной серии «Лейкерс », прервавшейся в матче с «Детройтом» (110:113). По словам инсайдера ESPN, успех команды связан с четким распределением ролей.

«Команда действительно держит оборону и доминирует в атаке. И большая часть этого успеха связана с тем, что иерархия ролей в команде четко выстроена. Леброн Джеймс прекрасно проявляет себя в роли третьей опции с меньшей нагрузкой.

Мы говорим о парне, который по среднему времени владения мячом показал четыре самых низких показателя в этом месяце, а при этом набирает почти 20 очков за игру с процентом реализации около 60% и вносит большой вклад в других аспектах.

Я освещал матчи против «Хьюстона» – в двух играх он сделал девять данков, в одной – шесть. Химия в команде, честно говоря, оказалась лучше, чем я ожидал в этом сезоне. Надо отдать ему должное – это реально работает», – заявил Макмэн.