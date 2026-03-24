«Олимпиакос» сменит домашнюю арену на полтора года из-за реконструкции

«Олимпиакос» на полтора года покинет родную арену.

Реконструкция домашней арены «Олимпиакоса» начнется 15 июня 2026 года и продлится до сентября 2027 года. Об этом сообщает инсайдер Маттео Андреани.

На время работ греческий клуб будет проводить домашние матчи на другой площадке. Возможным вариантом временной арены станет крытый спорткомплекс в Ираклионе на Крите. Решение о переезде будет принято в ближайшее время.

Реконструкция «Арены Мира и Дружбы» – важный этап модернизации инфраструктуры клуба и укрепления его позиций как одного из лидеров Евролиги.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Маттео Андреани
Евролига. «Реал» сыграет с «Хапоэлем Тель-Авив», «Валенсия» примет «Олимпиакос» и другие матчи
1 минуту назад
Мустафа Фалль вернулся в общую группу «Олимпиакоса» спустя 10 месяцев после тяжелой травмы
вчера, 13:58
Эван Фурнье получил одноматчевую дисквалификацию в чемпионате Греции за агрессию в сторону болельщика, Георгиос Барцокас отделался штрафом
20 марта, 16:59
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Реал» сыграет с «Хапоэлем Тель-Авив», «Валенсия» примет «Олимпиакос» и другие матчи
1 минуту назад
Джейлен Уильямс: «За время моего отсутствия команда стала сильнее»
32 минуты назад
Виктор Лахин продолжит карьеру в Пуэрто-Рико
41 минуту назадФото
Стоимость Евролиги и ее клубов превысила 3,2 миллиарда евро
сегодня, 14:20
Пол Джордж отбыл дисквалификацию и готов сыграть с «Чикаго»
сегодня, 14:03
Леброн Джеймс: «Когда я впервые увидел Ривза, я заметил: он играет не как типичный белый игрок»
сегодня, 13:47
Име Удока раскритиковал «Хьюстон»: «Проявили неуважение к игре, вообще не были готовы к матчу»
сегодня, 12:01
Леброн Джеймс не получит от какой-либо команды зарплату в 50 млн долларов, но может остаться в «Лейкерс», если пойдет на понижение (Рамона Шелберн)
сегодня, 11:43
Дрэймонд Грин: «Джейлен Дюрен – с отрывом самый сильный игрок в НБА»
сегодня, 11:19
Постер-данки Алперена Шенгюна и Никила Александер-Уокера стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:18Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Уралмаш» договорился о переходе Кирилла Попова («Перехват»)
17 минут назад
Аллей-уп Тримбла на Руженцева и блок-шот Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели
сегодня, 13:09Видео
Евгений Бабурин выбыл до конца сезона с травмой голеностопа
сегодня, 12:43
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» встретится с КРКА
сегодня, 12:27
Бывший главный тренер ВЭФ Янис Гайлитис возглавил сборную Латвии
сегодня, 12:26
«Я лидер по очкам за всю историю». Леброн Джеймс использовал сильный аргумент в споре с Джей Би Бикерстаффом
сегодня, 08:01Видео
Эйс Бэйли – пятый самый молодой игрок в истории НБА, набравший 25+ очков в трех матчах подряд
сегодня, 07:39
Эйс Бэйли набрал 37 очков – новый рекорд карьеры
сегодня, 07:36Видео
«Милуоки» перевел Пита Нэнса на стандартный контракт после отчисления Кэма Томаса
сегодня, 04:50
Адриатическая лига. «Задар» обыграл «Студентски центар»
вчера, 21:01
Рекомендуем