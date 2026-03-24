«Олимпиакос» сменит домашнюю арену на полтора года из-за реконструкции
«Олимпиакос» на полтора года покинет родную арену.
Реконструкция домашней арены «Олимпиакоса» начнется 15 июня 2026 года и продлится до сентября 2027 года. Об этом сообщает инсайдер Маттео Андреани.
На время работ греческий клуб будет проводить домашние матчи на другой площадке. Возможным вариантом временной арены станет крытый спорткомплекс в Ираклионе на Крите. Решение о переезде будет принято в ближайшее время.
Реконструкция «Арены Мира и Дружбы» – важный этап модернизации инфраструктуры клуба и укрепления его позиций как одного из лидеров Евролиги.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Маттео Андреани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем