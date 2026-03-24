0

«Уралмаш» договорился о переходе Кирилла Попова («Перехват»)

«Уралмаш» близок к подписанию форварда Кирилла Попова из «Пари Нижний Новгород». Как стало известно Telegram-каналу «Перехват», стороны достигли договоренности о трансфере, и 27-летний игрок продолжит карьеру в Екатеринбурге.

Попов провел яркий сезон в Нижнем Новгороде: участвовал в Матче звезд, вошел в символическую пятерку «Финала четырех» Кубка России, а недавно установил рекорд сезона Лиги ВТБ среди российских игроков, набрав 35 очков в матче с «Самарой».

В 32 матчах регулярного сезона форвард выходил в старте 17 раз, проводя на площадке в среднем 20 минут. Его показатели – 11,8 очка и 4,4 подбора.

«Уралмаш» занимает седьмое место в Единой лиге ВТБ с результатом 15-19. «Пари НН» идет девятым (9-23).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Перехват»
logoЕдиная лига ВТБ
logoУралмаш
Кирилл Попов
возможные переходы
logoБК Пари Нижний Новгород
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
